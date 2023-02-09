Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Попавший под обстрел ФОК под Белгородом пообещали восстановить до конца года

9 февраля 2023, 08:50
Фото: соцсети Одеса Байсултанова
Строительные работы начнут при плюсовой температуре. Местные власти надеются на помощь от федерального центра, рассказал глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов во время прямого эфира.
Сюжет
СВО

ФОК в Шебекинском горокруге обещают восстановить до конца года. Местные власти надеются на поддержку от федерального центра в связи со сложившейся в регионе ситуацией. К строительным работам в любом случае приступят, когда позволит погода.

Ранее сообщалось, что в ФОКе сдулся купол после обстрела. Объект не работает с октября после серьёзных повреждений. Стены посечены осколками, а купол сдулся и упал.

До этого последствия обстрела показал губернатор Вячеслав Гладков. В октябре ВСУ обстреляли Шебекино. Повреждения получили жилые дома. В сам же ФОК было прямое попадание.

В ФОКе под Белгородом сдулся купол после обстрела
Узнать подробнее
Читайте также:
Старооскольцы просят построить легкоатлетический манеж, а не многофункциональный ФОКФОК в Белгороде могут не успеть сдать до конца текущего годаГладков показал последствия прямого попадания снаряда в ФОК в Шебекино
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#ФОК#Владимир Жданов
Подпишитесь
Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы
Сегодня, 08:26
Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?
Сегодня, 06:03
Белгородцу отказали в возбуждении уголовного дела после жалобы на подделку подписи
Сегодня, 07:42
В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
Сегодня, 10:02
Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков
Сегодня, 07:08
Первое освобождение: как в Белгороде уничтожили «Великую Германию»
Сегодня, 05:00