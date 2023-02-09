Попавший под обстрел ФОК под Белгородом пообещали восстановить до конца года

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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ФОК в Шебекинском горокруге обещают восстановить до конца года. Местные власти надеются на поддержку от федерального центра в связи со сложившейся в регионе ситуацией. К строительным работам в любом случае приступят, когда позволит погода.
Ранее сообщалось, что в ФОКе сдулся купол после обстрела. Объект не работает с октября после серьёзных повреждений. Стены посечены осколками, а купол сдулся и упал.
До этого последствия обстрела показал губернатор Вячеслав Гладков. В октябре ВСУ обстреляли Шебекино. Повреждения получили жилые дома. В сам же ФОК было прямое попадание.