Обстрелами в Белгородской области разрушены и повреждены 1752 жилых дома

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Всего в регионе в результате обстрелов были повреждены или разрушены 1752 дома. 1335 пострадавшим гражданам вручили уведомления о возможности получить новое жильё. За неделю добавилось 20 собственников, которые получили уведомления.
На сегодняшний день не вручено остаётся 417 уведомлений. По каждому из них у нас есть понимание. Это люди, которые не зарегистрировали на сегодняшний день право собственности, находятся за пределами РФ и региона.
Оксана Козлитина
996 семей согласились на покупку либо строительство жилья. 557 семей определились с конкретным местом расположения квартир и домов.
По словам Козлитиной, комиссиями переданы в министерство строительства 519 учётных дел для дальнейшего проведения конкурсных процедур по приобретению жилья. На текущую дату уже заключено 173 контракта. 11 семей уже получили право собственности на новое жильё.