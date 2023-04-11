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Обстрелами в Белгородской области разрушены и повреждены 1752 жилых дома

11 апреля 2023, 07:29
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Уведомление о возможности получить новое жильё в регионе вручили 1335 собственникам, сообщила министр строительства области Оксана Козлитина в ходе брифинга 10 апреля.

Всего в регионе в результате обстрелов были повреждены или разрушены 1752 дома. 1335 пострадавшим гражданам вручили уведомления о возможности получить новое жильё. За неделю добавилось 20 собственников, которые получили уведомления.

На сегодняшний день не вручено остаётся 417 уведомлений. По каждому из них у нас есть понимание. Это люди, которые не зарегистрировали на сегодняшний день право собственности, находятся за пределами РФ и региона.
Оксана Козлитина

996 семей согласились на покупку либо строительство жилья. 557 семей определились с конкретным местом расположения квартир и домов.

По словам Козлитиной, комиссиями переданы в министерство строительства 519 учётных дел для дальнейшего проведения конкурсных процедур по приобретению жилья. На текущую дату уже заключено 173 контракта. 11 семей уже получили право собственности на новое жильё.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Общество#Белгородская область#Компенсация
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