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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

В Белгороде за неделю восстановили два домовладения, пострадавших в ходе обстрелов

6 марта 2023, 07:35
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Мэр Белгорода и глава Белгородского района во время оперсовещания отчитались о восстановлении повреждённых домов.

По словам мэра Валентина Демидова, за неделю в Белгороде восстановили два домовладения — квартиру и дом. Работы продолжаются на 13 домовладениях. Четырём собственникам по улице Маяковского предоставят другое жильё. Ещё в девяти домах, повреждённых в ходе инцидента 18 декабря, с наступлением благоприятных погодных условий начнут ремонт кровли. Работы завершат до 1 мая.

Помимо этого, ещё в трёх домовладениях до 15 марта восстановят теплицы и заборы.

В Белгородском районе за неделю восстановили восемь домов, ремонтные работы продолжаются в семи домовладениях — три дома в Нижнем Ольшанце и четыре дома, которые были повреждены 28 февраля и 2 марта. За неделю в районе обстрелами были повреждены четыре дома.

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#Восстановление#Обстрел ВСУ#Общество#Губернатор#Белгородский район#Белгород#Алина Харина#Повреждённые дома
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