В Белгороде за неделю восстановили два домовладения, пострадавших в ходе обстрелов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По словам мэра Валентина Демидова, за неделю в Белгороде восстановили два домовладения — квартиру и дом. Работы продолжаются на 13 домовладениях. Четырём собственникам по улице Маяковского предоставят другое жильё. Ещё в девяти домах, повреждённых в ходе инцидента 18 декабря, с наступлением благоприятных погодных условий начнут ремонт кровли. Работы завершат до 1 мая.
Помимо этого, ещё в трёх домовладениях до 15 марта восстановят теплицы и заборы.
В Белгородском районе за неделю восстановили восемь домов, ремонтные работы продолжаются в семи домовладениях — три дома в Нижнем Ольшанце и четыре дома, которые были повреждены 28 февраля и 2 марта. За неделю в районе обстрелами были повреждены четыре дома.