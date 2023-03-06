В Белгороде за неделю восстановили два домовладения, пострадавших в ходе обстрелов

В Белгородском районе за неделю восстановили восемь домов, ремонтные работы продолжаются в семи домовладениях — три дома в Нижнем Ольшанце и четыре дома, которые были повреждены 28 февраля и 2 марта. За неделю в районе обстрелами были повреждены четыре дома.