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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В Белгороде восстановить дома после обстрела ВСУ обещают до 10 февраля

6 февраля 2023, 06:47
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом рассказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства области.

В Белгороде повреждения в ходе обстрелов получили 882 жилых помещения — 207 индивидуальных жилых домов и 675 квартир. В стадии восстановления находится 22 объекта — 17 домов и пять квартир.

Четыре квартиры — это собственники с улицы Маяковского. Сейчас эти квартиры находится на стадии процедуры приобретения либо строительства нового жилья. Также сюда входят 13 квартир, которые были повреждены 18 декабря. Работы по ним планируется завершить до 10 февраля.
Валентин Демидов

Также Демидов добавил, что на объектах уже выполнены работы по остеклению, осталось восстановить хозпостройки, заводы и теплицы. За последнюю неделю в Белгороде было восстановлено девять квартир.

У нас осталось пять дней. После этого мне необходимо, чтобы все жители подтвердили слова о завершении работ.
Вячеслав Гладков

 

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Восстановление жилья
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