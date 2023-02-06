В Белгороде восстановить дома после обстрела ВСУ обещают до 10 февраля

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
В Белгороде повреждения в ходе обстрелов получили 882 жилых помещения — 207 индивидуальных жилых домов и 675 квартир. В стадии восстановления находится 22 объекта — 17 домов и пять квартир.
Четыре квартиры — это собственники с улицы Маяковского. Сейчас эти квартиры находится на стадии процедуры приобретения либо строительства нового жилья. Также сюда входят 13 квартир, которые были повреждены 18 декабря. Работы по ним планируется завершить до 10 февраля.
Валентин Демидов
Также Демидов добавил, что на объектах уже выполнены работы по остеклению, осталось восстановить хозпостройки, заводы и теплицы. За последнюю неделю в Белгороде было восстановлено девять квартир.
У нас осталось пять дней. После этого мне необходимо, чтобы все жители подтвердили слова о завершении работ.
Вячеслав Гладков