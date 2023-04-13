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Обстрел Белгородской области: МЧС предупреждает о новой опасности

13 апреля 2023, 11:44
Фото: Bel.ru

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел

Об обстреле населённого пункта в Шебекинском горокруге стало известно в районе 14:30. Подробностей происшествия пока нет.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 13 апреля попал посёлок Красное. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.

12 апреля под обстрел попало несколько населённых пунктов в регионе. В результате происшествия в Новостроевке-Второй ранен мужчина: он находился в автомобиле, когда рядом прогремели взрывы. При обстрелах села, а также хутора Старый зафиксировали разрушения.

Накануне стало известно и о том, что под огонь попал свинокомплекс в Борисовском районе. «Агро-Белогорье» подтвердило гибель 178 свиней.

Помимо этого, с начала недели сообщалось об обстрелах Шебекино и Мурома, а также об атаке на аэропорт в Белгороде.

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