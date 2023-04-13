Обстрел Белгородской области: МЧС предупреждает о новой опасности

12 апреля под обстрел попало несколько населённых пунктов в регионе. В результате происшествия в Новостроевке-Второй ранен мужчина: он находился в автомобиле, когда рядом прогремели взрывы. При обстрелах села, а также хутора Старый зафиксировали разрушения.