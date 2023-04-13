Обстрел Белгородской области: МЧС предупреждает о новой опасности

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:46
Под обстрел ВСУ 13 апреля попал посёлок Красное. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.
12 апреля под обстрел попало несколько населённых пунктов в регионе. В результате происшествия в Новостроевке-Второй ранен мужчина: он находился в автомобиле, когда рядом прогремели взрывы. При обстрелах села, а также хутора Старый зафиксировали разрушения.
Накануне стало известно и о том, что под огонь попал свинокомплекс в Борисовском районе. «Агро-Белогорье» подтвердило гибель 178 свиней.
Помимо этого, с начала недели сообщалось об обстрелах Шебекино и Мурома, а также об атаке на аэропорт в Белгороде.