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Published Сегодня, 10:27

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Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области

12 апреля 2023, 10:27
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил об обстреле нескольких сёл в Белгородской области

Автомобилист пострадал при обстреле Новостроевки-Второй. Когда он ехал в машине, рядом начали взрываться снаряды. В населённом пункте, а также в хуторе Старый Волоконовского района при обстрелах зафиксировали разрушения.
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Обстрел

Несколько населённых пунктов попали под обстрел ВСУ 12 апреля. Есть пострадавший и разрушения.

При обстреле Новостроевки-Второй в Грайворонском горокруге ранения получил мирный житель. Он ехал в автомобиле, когда рядом начали взрываться снаряды. У пострадавшего — лёгкая контузия. Он госпитализации он отказался.

В Новостроевке-Второй повреждения получили частное домовладение и сарай. Ещё четыре дома сегодня пострадали при обстреле хутора Старый в Волоконовском районе. Раненых среди мирных жителей нет. В самом населённом пункте действует режим ЧС.

Об обстреле Новостроевки-Второй стало известно утром 12 апреля. Помимо этого, сообщалось, что под огонь ВСУ попал город Шебекино. О последствиях обстрела неизвестно.

обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старогообстрел Новостроевки-Второй и Старого
обстрел Новостроевки-Второй и Старого
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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