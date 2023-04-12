Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Несколько населённых пунктов попали под обстрел ВСУ 12 апреля. Есть пострадавший и разрушения.
При обстреле Новостроевки-Второй в Грайворонском горокруге ранения получил мирный житель. Он ехал в автомобиле, когда рядом начали взрываться снаряды. У пострадавшего — лёгкая контузия. Он госпитализации он отказался.
В Новостроевке-Второй повреждения получили частное домовладение и сарай. Ещё четыре дома сегодня пострадали при обстреле хутора Старый в Волоконовском районе. Раненых среди мирных жителей нет. В самом населённом пункте действует режим ЧС.
Об обстреле Новостроевки-Второй стало известно утром 12 апреля. Помимо этого, сообщалось, что под огонь ВСУ попал город Шебекино. О последствиях обстрела неизвестно.