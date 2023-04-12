Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле нескольких сёл в Белгородской области

Автомобилист пострадал при обстреле Новостроевки-Второй. Когда он ехал в машине, рядом начали взрываться снаряды. В населённом пункте, а также в хуторе Старый Волоконовского района при обстрелах зафиксировали разрушения.