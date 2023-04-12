«Агро-Белогорье» подтвердило гибель 178 свиней после обстрела ВСУ под Белгородом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В «Агро-Белогорье» подтвердили гибель 178 свиней после артиллерийского обстрела ВСУ в Борисовском районе. Это произошло 11 апреля. Снаряды попали на территорию свинокомплекса.
Сообщается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Повреждения получили стены трёх корпусов, кровли, станочное и техническое оборудование. Сотрудники ГК и подрядчики устраняют последствия обстрела, чтобы комплекс заработал в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в селе Архангельское Шебекинского горокруга погибли десять голов крупного рогатого скота. На окраину населённого пункта прилетели 12 снарядов. Среди людей пострадавших нет.