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«Агро-Белогорье» подтвердило гибель 178 свиней после обстрела ВСУ под Белгородом

12 апреля 2023, 11:34
Фото: 1MI
Накануне в Борисовском районе зафиксировали прилёты снарядов на территорию свинокомплекса. Пострадавших среди работников нет. Погибло 178 животных, сообщает «Абирег».
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Обстрел

В «Агро-Белогорье» подтвердили гибель 178 свиней после артиллерийского обстрела ВСУ в Борисовском районе. Это произошло 11 апреля. Снаряды попали на территорию свинокомплекса.

Сообщается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Повреждения получили стены трёх корпусов, кровли, станочное и техническое оборудование. Сотрудники ГК и подрядчики устраняют последствия обстрела, чтобы комплекс заработал в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в селе Архангельское Шебекинского горокруга погибли десять голов крупного рогатого скота. На окраину населённого пункта прилетели 12 снарядов. Среди людей пострадавших нет.

Снаряды при обстреле Белгородской области попали в свинокомплекс: погибли животные
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Свинокомплекс#Погибшие животные#Спецоперация#СВО#Агро-Белогорье
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