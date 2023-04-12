«Агро-Белогорье» подтвердило гибель 178 свиней после обстрела ВСУ под Белгородом

Сообщается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Повреждения получили стены трёх корпусов, кровли, станочное и техническое оборудование. Сотрудники ГК и подрядчики устраняют последствия обстрела, чтобы комплекс заработал в штатном режиме.