Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Борьба с «белыми пятнами» в Белгороде: как работает «Городской информационный центр»

15 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода рассказали, как работает «Городской информационный центр»

С помощью системы можно отслеживать работу управ по уборке территорий, находить районы без обслуживания и узнавать, когда в доме будет отключена вода.

Во время оперативного совещания администрации Белгорода была рассмотрена работа муниципальной информационной системы «Городской информационный центр».

В настоящий момент территория города поделена на 27 управ. Управа работает с населением, дворовыми территориями, с санитарным состоянием участков. Благодаря системе «ГИЦ» местные жители могут отслеживать работу определённой управы — система позволяет следить за передвижением транспорта, сотрудников, а также находить «белые пятна» — территории без обслуживания. По словам Марины Михайловой, главного администратора системы, с помощью приложения были выявлены все территории Белгорода, которые не обслуживали. Теперь за этими территориями будет следить Белгорблагоустройство.

Известно, что за два месяца в «ГИЦ» поступило 16 435 задач, управы отработали 14 348. Факт выполнения работы подтверждается фотографией.

Сейчас в городе страдают инженерные объекты от граффити, с помощью которых распространяется информация о наркотических средствах, о закладках с указанием места. Объекты зарисовывают фактически за неделю. Управой создаётся задача в приложении, выявляется такого рода вандализм, а информация направляется в ресурсоснабжающие организации, которые закрашивают объекты и приводят их в нормальное состояние.
Марина Михайлова
Фото: администрация Белгорода

Также в приложении можно посмотреть, когда в доме будет отключена или включена вода и отопление.

Читайте также:
Приложением «Дом.Госуслуги» воспользовались более 1500 белгородцевБелгородцам напомнили о возможности получать оповещения об обстреле через приложениеБелгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий
#Алина Харина#Приложение#Управы#Мэрия#Новости Белгорода#Город#Белгород
Подпишитесь
В Белгородской области за полдня обстреляли больше 10 населённых пунктов
Сегодня, 12:40
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадала девушка
Сегодня, 06:31
ФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВО
Сегодня, 12:13
В результате ночного обстрела Белгорода повреждения получили 21 дом и пять квартир
Сегодня, 09:56
Дома, гаражи и автомобиль пострадали при обстреле Шебекино
Сегодня, 10:33
Частный дом пострадал при обстреле Новостроевки-Второй в Белгородской области
Сегодня, 12:24