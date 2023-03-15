Борьба с «белыми пятнами» в Белгороде: как работает «Городской информационный центр»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Во время оперативного совещания администрации Белгорода была рассмотрена работа муниципальной информационной системы «Городской информационный центр».
В настоящий момент территория города поделена на 27 управ. Управа работает с населением, дворовыми территориями, с санитарным состоянием участков. Благодаря системе «ГИЦ» местные жители могут отслеживать работу определённой управы — система позволяет следить за передвижением транспорта, сотрудников, а также находить «белые пятна» — территории без обслуживания. По словам Марины Михайловой, главного администратора системы, с помощью приложения были выявлены все территории Белгорода, которые не обслуживали. Теперь за этими территориями будет следить Белгорблагоустройство.
Известно, что за два месяца в «ГИЦ» поступило 16 435 задач, управы отработали 14 348. Факт выполнения работы подтверждается фотографией.
Сейчас в городе страдают инженерные объекты от граффити, с помощью которых распространяется информация о наркотических средствах, о закладках с указанием места. Объекты зарисовывают фактически за неделю. Управой создаётся задача в приложении, выявляется такого рода вандализм, а информация направляется в ресурсоснабжающие организации, которые закрашивают объекты и приводят их в нормальное состояние.
Марина Михайлова
Также в приложении можно посмотреть, когда в доме будет отключена или включена вода и отопление.