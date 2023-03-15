Борьба с «белыми пятнами» в Белгороде: как работает «Городской информационный центр»

В настоящий момент территория города поделена на 27 управ. Управа работает с населением, дворовыми территориями, с санитарным состоянием участков. Благодаря системе «ГИЦ» местные жители могут отслеживать работу определённой управы — система позволяет следить за передвижением транспорта, сотрудников, а также находить «белые пятна» — территории без обслуживания. По словам Марины Михайловой, главного администратора системы, с помощью приложения были выявлены все территории Белгорода, которые не обслуживали. Теперь за этими территориями будет следить Белгорблагоустройство.