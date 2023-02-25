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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Приложением «Дом.Госуслуги» воспользовались более 1500 белгородцев

25 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI
Сервис помогает местным жителям не выходя из дома решать вопросы с коммунальными услугами. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Приложение «Дом.Госуслуги» в тестовом режиме запустили в трёх регионах России — в Белгородской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Приложение помогает местным жителям не выходя из дома передавать показания приборов учёта коммунальных услуг, получать и оплачивать начисления ЖКХ, голосовать по вопросам общих собраний собственников помещений.

В личном кабинете сохраняется история начислений, оплат, показаний приборов учёта, переписка с обслуживающими организациями.

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#Алина Харина#Госуслуги#Коммуналка#Приложение#Общество#Белгородская область
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