Приложением «Дом.Госуслуги» воспользовались более 1500 белгородцев

Приложение «Дом.Госуслуги» в тестовом режиме запустили в трёх регионах России — в Белгородской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Приложение помогает местным жителям не выходя из дома передавать показания приборов учёта коммунальных услуг, получать и оплачивать начисления ЖКХ, голосовать по вопросам общих собраний собственников помещений.