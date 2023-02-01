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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий

1 февраля 2023, 09:48
Фото: Bel.ru
Жалобы поступают главе администрации Белгорода Валентину Демидову.

Во время оперсовещания мэрии Белгорода Валентин Демидов сообщил, что белгородцы с айфонами из-за санкций не могут сказать приложение 2GIS, в котором доступна интерактивная карта укрытий.

Что делать? Приложение действительно удобное. Мы заключили договор с 2GIS, там есть система навигации, можно пользоваться без интернета.
Валентин Демидов

На вопрос ответил заместитель главы администрации по безопасности Геннадий Цонев. По его словам, в настоящий момент совместно с министерством цифрового развития области разрабатывается приложение, которое будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением. В приложении будет нанесена интерактивная карта укрытий, а также доступна функция прокладки навигации. Когда будет разработано это приложение, пока неизвестно.

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#Алина Харина#Навигация#Приложение#Карта укрытий#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Геннадий Цонев
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