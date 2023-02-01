Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий

На вопрос ответил заместитель главы администрации по безопасности Геннадий Цонев. По его словам, в настоящий момент совместно с министерством цифрового развития области разрабатывается приложение, которое будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением. В приложении будет нанесена интерактивная карта укрытий, а также доступна функция прокладки навигации. Когда будет разработано это приложение, пока неизвестно.