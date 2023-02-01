Белгородцы с айфонами жалуются, что не могут скачать приложение с картой укрытий

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Во время оперсовещания мэрии Белгорода Валентин Демидов сообщил, что белгородцы с айфонами из-за санкций не могут сказать приложение 2GIS, в котором доступна интерактивная карта укрытий.
Что делать? Приложение действительно удобное. Мы заключили договор с 2GIS, там есть система навигации, можно пользоваться без интернета.
Валентин Демидов
На вопрос ответил заместитель главы администрации по безопасности Геннадий Цонев. По его словам, в настоящий момент совместно с министерством цифрового развития области разрабатывается приложение, которое будет работать на всех телефонах с любым программным обеспечением. В приложении будет нанесена интерактивная карта укрытий, а также доступна функция прокладки навигации. Когда будет разработано это приложение, пока неизвестно.