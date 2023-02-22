Белгородцам напомнили о возможности получать оповещения об обстреле через приложение

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Жители региона смогут узнать оперативную информацию об обстрелах через мобильное приложение «МЧС России». Оно работает с операционными системами iOS и Android.
В пресс-службе мэрии отмечают, что время получения push-уведомления с момента отправки составляет не более двух секунд.
Напомним, что сегодня дважды под обстрел попал город Шебекино. Прилёт был по торговому центру, из-за чего здание загорелось. Известно о двоих пострадавших, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.