Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Белгородцам напомнили о возможности получать оповещения об обстреле через приложение

22 февраля 2023, 12:23
Фото: МЧС России
В мобильном приложении МЧС России можно получать оперативную информацию об обстрелах Белгородской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжет
Обстрел

Жители региона смогут узнать оперативную информацию об обстрелах через мобильное приложение «МЧС России». Оно работает с операционными системами iOS и Android.

В пресс-службе мэрии отмечают, что время получения push-уведомления с момента отправки составляет не более двух секунд.

Напомним, что сегодня дважды под обстрел попал город Шебекино. Прилёт был по торговому центру, из-за чего здание загорелось. Известно о двоих пострадавших, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.

Белгородец разработал Telegram-бот для поиска ближайшего укрытия
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещениемВ случае ЧС в Белгороде заработают все громкоговорители
#Ольга Аксёнова#Приложение#Общество#Спецоперация#Обстрел#СВО#МЧС#Белгородская область
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: три дома пострадали, а в Шебекино — проблемы с водой
Сегодня, 13:31
После скандального ухода Тарасенко в Вейделевском районе назначили нового главу
Сегодня, 11:51
Снаряды попали по частному сектору при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 09:32
Третий человек пострадал при обстреле Шебекино
Сегодня, 15:15
При повторном обстреле Шебекино снаряды попали в ТЦ, есть пострадавший
Сегодня, 10:28
Белгородцев испугало фейковое сообщение по радио о воздушной тревоге
Сегодня, 06:45