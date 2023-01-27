Новое оборудование в губкинском детсаду помогает улучшать самочувствие ребят с ОВЗ

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Шестилетний воспитанник детского сада № 3 «Белоснежка» Лаврентий Крынин легко управляется с тем, что под силу не каждому взрослому: одновременно удерживает равновесие на балансировочной доске, катает шарик по деревянному треку-восьмёрке и решает математические примеры. Рядом, за столом, его ровесница Саша Толстых сосредоточенно расставляет деревянных мартышек на пальме.
— Нужно, чтобы все 20 обезьян были на дереве и не упали. Надо понимать, как сделать пирамиду из мартышек! — поясняет девочка.
Тренажёр «Обезьянки-акробаты», балансировочные комплексы, доски для развития взаимодействия полушарий мозга — это и многое другое оборудование детсад получил благодаря программе Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С образованием». Уже четыре месяца педагоги используют новые нейротренажёры на специальных уроках и занятиях физкультурой: в учреждении 58 воспитанников, все — с ограниченными возможностями здоровья.
— Это оборудование помогает улучшать координацию движений, моторику, глазомер, мышление, память, укреплять мышцы и снимать эмоциональное напряжение, — рассказывает педагог-психолог Анна Овсянникова.
Чтобы правильно работать с новым инвентарём, 11 специалистов детского сада при поддержке Металлоинвеста прошли обучение по нейропсихологии в Санкт-Петербурге.
На средства этого гранта детсад приобрёл и три опоры-сидения для детей с ДЦП — по одному на каждого воспитанника с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кресло можно идеально подстроить под рост и комплекцию каждого ребёнка. Конструкция обеспечивает хорошую поддержку тела и рук, что позволяет детям играть и заниматься творчеством.
Малыши новинку оценили. Варя Пирогова раньше едва справлялась с простыми действиями, а теперь может выполнять большинство развивающих упражнений.
В прошлом году коллектив «Белоснежки» победил в ещё одном грантовом конкурсе — «ВМЕСТЕ!»
С моим городом» в номинации «Открывая границы» (проекты, направленные на внедрение современных методик и технологий в систему воспитания детей, инклюзивное образование и т. д.).
Благодаря полученным средствам в детском саду появились умное логопедическое зеркало, стол для рисования песком и дидактические игры — оборудование, позволяющее развивать фантазию, мелкую моторику и, самое главное, речь ребятишек.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова