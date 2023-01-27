Новое оборудование в губкинском детсаду помогает улучшать самочувствие ребят с ОВЗ

На средства этого гранта детсад приобрёл и три опоры-сидения для детей с ДЦП — по одному на каждого воспитанника с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кресло можно идеально подстроить под рост и комплекцию каждого ребёнка. Конструкция обеспечивает хорошую поддержку тела и рук, что позволяет детям играть и заниматься творчеством.