Металлоинвест увеличил производительность комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе

В процессе модернизации была произведена замена 540 реакционных труб реформера установки металлизации. Новые трубы изготовлены из специальной жаропрочной стали и имеют большую толщину стенки. Они устойчивы к деформации и образованию трещин под воздействием высоких температур. Эксплуатационный ресурс труб вырастет до 100 тыс. часов.