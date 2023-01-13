Металлоинвест увеличил производительность комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Производственная мощность ГБЖ-3 увеличилась на 3%, до свыше 2 млн тонн брикетов в год. Повышена надежность оборудования, сократится время простоя при обслуживании и ремонте установки металлизации.
Инвестиции Металлоинвеста в проект составили около 2,5 млрд рублей.
«Горячебрикетированное железо – востребованный продукт на российском и зарубежном рынках. Модернизация установки обеспечивает дополнительные гарантии четкого выполнения всех обязательств перед нашими партнерами», — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко.
В процессе модернизации была произведена замена 540 реакционных труб реформера установки металлизации. Новые трубы изготовлены из специальной жаропрочной стали и имеют большую толщину стенки. Они устойчивы к деформации и образованию трещин под воздействием высоких температур. Эксплуатационный ресурс труб вырастет до 100 тыс. часов.
Рост производительности установки достигнут за счёт увеличения диаметра труб. Это позволяет получать больше восстановительного газа, необходимого для производства дополнительного объема брикетов.