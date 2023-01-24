Рацпредложения сотрудников Металлоинвеста позволят сэкономить более 40 млн рублей

В финал вышли четыре проекта от сотрудников Лебединского ГОКа и по два от Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова и Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева. Суммарная ежегодная экономия энергоресурсов в результате внедрения этих идей оценивается в более 40 млн рублей.