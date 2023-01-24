Рацпредложения сотрудников Металлоинвеста позволят сэкономить более 40 млн рублей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В финал вышли четыре проекта от сотрудников Лебединского ГОКа и по два от Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова и Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева. Суммарная ежегодная экономия энергоресурсов в результате внедрения этих идей оценивается в более 40 млн рублей.
На ОЭМК лучшим признано предложение по модернизации системы газоочистки дуговой сталеплавильной печи № 4, что позволит экономить почти 9 тысяч кВт/ч электроэнергии в год.
Второе место заняло рационализаторское предложение по экономии более 800 Гкал тепловой энергии на водогрейном котле промышленной котельной теплосилового цеха ОЭМК за счет равномерной раздачи газа в потоке воздуха.
Конкурс проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года и направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий, повышение личной заинтересованности сотрудников Компании в рационализаторской работе в области энергосбережения и энергоэффективности.
За 11 лет в финал конкурса вышло 30 предложений сотрудников ОЭМК, — прокомментировал. Многие проекты наших рационализаторов были внедрены и приносят реальную пользу предприятию, помогая экономить материальные и финансовые ресурсы Компании.
главный энергетик комбината Владимир Каширин.
Металлоинвест — ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) — низкоуглеродного сырья для производства «зелёной» стали.