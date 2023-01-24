Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Рацпредложения сотрудников Металлоинвеста позволят сэкономить более 40 млн рублей

Сегодня, 08:53
Фото: Металлоинвест
На предприятиях компании «Металлоинвест» подведены итоги одиннадцатого корпоративного конкурса рационализаторских предложений в области энергосбережения и энергоэффективности.

В финал вышли четыре проекта от сотрудников Лебединского ГОКа и по два от Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова и Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева. Суммарная ежегодная экономия энергоресурсов в результате внедрения этих идей оценивается в более 40 млн рублей.

На ОЭМК лучшим признано предложение по модернизации системы газоочистки дуговой сталеплавильной печи № 4, что позволит экономить почти 9 тысяч кВт/ч электроэнергии в год.

Второе место заняло рационализаторское предложение по экономии более 800 Гкал тепловой энергии на водогрейном котле промышленной котельной теплосилового цеха ОЭМК за счет равномерной раздачи газа в потоке воздуха.

Конкурс проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года и направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий, повышение личной заинтересованности сотрудников Компании в рационализаторской работе в области энергосбережения и энергоэффективности.

За 11 лет в финал конкурса вышло 30 предложений сотрудников ОЭМК, — прокомментировал. Многие проекты наших рационализаторов были внедрены и приносят реальную пользу предприятию,  помогая экономить материальные и финансовые ресурсы Компании.
главный энергетик комбината Владимир Каширин.

Металлоинвест — ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) — низкоуглеродного сырья для производства «зелёной» стали.

Читайте также:
Металлоинвест реализовал проект по развитию электроснабжения Лебединского ГОКаМеталлоинвест увеличил производительность комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКеСотрудники администрации и Металлоинвеста посетили учебные учреждения после ремонта
#Артем Черненко#Металлоинвест
Подпишитесь
Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января
Сегодня, 09:47
Игорь Маковский: проект по производству металлоконструкций доказал свою эффективность
Сегодня, 07:50
Людей под Белгородом просят срочно уйти в укрытия из-за начавшегося обстрела
Сегодня, 06:50
Яркое астрономическое событие удалось запечатлеть белгородцам: фото
Сегодня, 07:16
Педагоги в Белгородской области пожаловались на «подработку» по выдаче коньков
Сегодня, 07:42
В Белгородской области развёрнуто 14 ПВР для беженцев
Сегодня, 09:12