Сотрудники администрации и Металлоинвеста посетили учебные учреждения после ремонта

«Ремонт бассейнов дошкольных учреждений, помещений спортивной и общеобразовательной школ – значимые события для всех горожан. Их с нетерпением ждали дети, их педагоги и родители. Теперь сотни юных старооскольцев смогут проводить время в комфортных условиях интересно и с пользой, - сказал Андрей Чесноков. – Спасибо Металлоинвесту за многолетнее сотрудничество и конструктивный диалог. Уверен, с такой поддержкой мы сможем реализовать еще много социально-ориентированных проектов и инициатив».