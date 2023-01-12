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Сотрудники администрации и Металлоинвеста посетили учебные учреждения после ремонта

Сегодня, 14:50
Фото: Металлоинвест
Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков и директор по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Ирина Дружинина посетили детские сады № 40 и № 45, спортивную школу им. А. Невского и лицей №3 им. С.П. Угаровой.

В конце 2022 года в этих учебных учреждениях были завершены ремонтные работы, включенные в программу социально-экономического партнерства между Металлоинвестом и Правительством Белгородской области по инициативе Компании.

«Ремонт бассейнов дошкольных учреждений, помещений спортивной и общеобразовательной школ – значимые события для всех горожан. Их с нетерпением ждали дети, их педагоги и родители. Теперь сотни юных старооскольцев смогут проводить время в комфортных условиях интересно и с пользой, - сказал Андрей Чесноков. – Спасибо Металлоинвесту за многолетнее сотрудничество и конструктивный диалог. Уверен, с такой поддержкой мы сможем реализовать еще много социально-ориентированных проектов и инициатив».

Фото: Металлоинвест

«Более десяти лет Металлоинвест и Правительство области поддерживают проекты, направленные на всестороннее развитие подрастающего поколения старооскольцев, - отметила Ирина Дружинина. – Главный результат этой работы – в счастливых лицах детей, имеющих возможность с ранних лет заниматься плаванием, становиться чемпионами по дзюдо, добиваться успехов в науке. Инвестиции в каждого ребенка - это вклад в процветание и развитие нашего округа и всей Белгородчины».

В детских садах был проведен комплексный ремонт плавательных бассейнов, включая обновление раздевалок, технических и санитарных помещений. В спортивной школе отремонтирован зал для тренировок и медицинский кабинет. В лицее №3 отремонтированы фасад и внутренние стены, кровля, учебные кабинеты, столовая, медицинский блок, заменены инженерные сети, коммуникации и сантехника. В 2021-2022 гг. на эти цели было направлено 190 млн рублей.

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#Город#Старый Оскол#Капитальный ремонт#Детский сад#Проект#Программа#Кристина Семенчук
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