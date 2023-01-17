Металлоинвест реализовал проект по развитию электроснабжения Лебединского ГОКа

С 2018 по 2022 год выполнено строительство новой подстанции 330 кВ «Лебеди». Ввели в работу четыре автотрансформатора мощностью по 200 МВА каждый. Расширили систему современной релейной защиты и автоматики, выполнили переустройство высоковольтных линий передач. На предприятии реконструировали существующие смежные подстанции и энергетическую инфраструктуру.