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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Металлоинвест реализовал проект по развитию электроснабжения Лебединского ГОКа

Сегодня, 09:14
Фото: Лебединский ГОК
Компания «Металлоинвест» ввела в эксплуатацию и интегрировала в единую федеральную энергосистему пятый пусковой комплекс подстанции 330 кВ «Лебе-ди» (г. Губкин, Белгородская обл.).

Это завершающий этап масштабного проекта по развитию системы внешнего электроснабжения (ВЭС) Лебединского ГОКа.

Проект стартовал в 2007 году. Инвестиции Компании составили более 4,5 млрд рублей.

«За последние несколько лет мы ввели в эксплуатацию крупные промышленные объекты — третий цех завода ГБЖ, комплекс циклично-поточной технологии, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. — Внешнее электроснабжение полностью покроет наши растущие потребности в электрической мощности, обеспечит энергобезопасность и стабильную работу всех производственных переделов».

В 2009 году на комбинате ввели в эксплуатацию распределительную подстанцию ГПП-7 (110кВ). Она объединила электрические мощности трёх опорных подстанций региона — 500 кВ «Старый Оскол», 330 кВ «Губкин» и 330 кВ «Лебеди».

С 2018 по 2022 год выполнено строительство новой подстанции 330 кВ «Лебеди». Ввели в работу четыре автотрансформатора мощностью по 200 МВА каждый. Расширили систему современной релейной защиты и автоматики, выполнили переустройство высоковольтных линий передач. На предприятии реконструировали существующие смежные подстанции и энергетическую инфраструктуру.

#Белгородская область#Лебединский ГОК#Алина Харина
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