Строительство десяти домов для детей-сирот в Белгороде закончат в декабре

В Белгороде продолжают строить дома для детей-сирот. Ход работ накануне проверил первый заммэра Антон Иванов.
Всего в этом году должно появиться десять домов: семь — в районе улицы Южной, два — на улице 8 Марта и ещё один — в 4-м Магистральном переулке. В них будет 38 квартир. Работы должны завершиться в декабре.
«Дома компактные и уютные. Считаю удачными локации, которые выбрали», — добавил Антон Иванов.
На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал фотографии объектов. На вопрос белгородки о том, не строят ли «карточные домики», Иванов ответил, что «качество достойное».
Напомним, что ранее жители улицы Южной в Белгороде записали видеообращение с призывом не строить в их районе дома для детей-сирот. Горожане ссылались на проблемы с инфраструктурой. В мэрии же тогда ответили, что территорию возле новых домов благоустроят.