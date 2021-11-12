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Строительство десяти домов для детей-сирот в Белгороде закончат в декабре

12 ноября 2021, 08:25
Фото: страница Антона Иванова во «ВКонтакте»
Появятся они на улицах Южной, 8 Марта и в 4-м Магистральном переулке, сообщил первый заммэра Антон Иванов. Сам он отметил, что качество домов достойное.

В Белгороде продолжают строить дома для детей-сирот. Ход работ накануне проверил первый заммэра Антон Иванов.

Всего в этом году должно появиться десять домов: семь — в районе улицы Южной, два — на улице 8 Марта и ещё один — в 4-м Магистральном переулке. В них будет 38 квартир. Работы должны завершиться в декабре.

«Дома компактные и уютные. Считаю удачными локации, которые выбрали», — добавил Антон Иванов.

На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал фотографии объектов. На вопрос белгородки о том, не строят ли «карточные домики», Иванов ответил, что «качество достойное».

Напомним, что ранее жители улицы Южной в Белгороде записали видеообращение с призывом не строить в их районе дома для детей-сирот. Горожане ссылались на проблемы с инфраструктурой. В мэрии же тогда ответили, что территорию возле новых домов благоустроят.

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