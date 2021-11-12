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Как в Белгородской области прошла первая рабочая неделя после локдауна

12 ноября 2021, 11:44
Первая неделя после локдауна в Белгородской области выдалась непростой.

Начиная с понедельника, белгородцев ошарашил сбой в сроках QR-кодов. Оказалось, что на госуслугах проводили технические работы.

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Узнав о проблеме, люди после недельных выходных массово отправились штурмовать МФЦ. Очереди растянулись на несколько десятков метров.

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Тем временем, счастливые обладатели заранее скачанных QR-кодов продолжали почти нормальную повседневную жизнь. За исключением того, что при входах в общественные места им требовалось тоже отстоять очереди. Но на количестве посетителей это почти не сказалось.

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Очереди образовались и в городских поликлиниках. Там собрались белгородцы, которые решились пройти иммунизацию только после введения обязательных QR-кодов.

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А для потенциально инфицированных жителей Белгорода власти решили упростить маршрут из дома в поликлинику и запустили автобусы по пяти спецмаршрутам. Тем, кому неудобно пользоваться новыми рейсами, предлагают вызвать автомобиль от медучреждения.

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Продолжается работа и бригад скорой помощи, которые выезжают к пациентам без симптомов коронавируса. По словам медиков, в последнее время стало намного больше больных с инфекционными заболеваниями.

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#QR-код#Коронавирус#Локдаун#Очередь#Эксклюзив#Видео
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