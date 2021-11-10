«Скорая, слушаю вас»: как работают бригады скорой помощи в Белгороде

«Сложность работы в том, что это работа с людьми. Люди могут звонить, когда они находятся в шоковом состоянии. Нам необходимо как-то „собрать“ их и узнать необходимую информацию, например, адрес. Бывает, что люди не всегда понимают, что не хватает бригад скорой. Мы стараемся быстрее передавать информацию, как-то помогать. Если вызов срочный, даём указания до приезда скорой, перезваниваем, спрашиваем, как себя чувствует человек. Помогаем оказать первую неотложную помощь до приезда бригады — при ожогах или эпилепсии», — сообщила Марина Бакшеева.