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«Скорая, слушаю вас»: как работают бригады скорой помощи в Белгороде

10 ноября 2021, 15:51
Фото: Алина Харина / ИА «Бел.Ру»
10 ноября журналист ИА «Бел.Ру» побывала на Станции скорой медицинской помощи в Белгороде и узнала, как медики отрабатывают вызовы и принимают звонки пациентов.

Бригады белгородской Станции скорой медицинской помощи начинают свою смену с семи утра и работают сутки. Вызов скорой поступает медикам на специальные планшеты. В этих устройствах содержится следующая информация: повод для вызова, уровень срочности, адрес пациента, место вызова, пол, возраст, кто вызвал и комментарий к вызову.

Утром 10 ноября фельдшерам Анне Антоновой и Наталье Гладковой поступил вызов к мужчине с болями в животе. По прибытии на место медики осмотрели пациента и приняли решение о госпитализации. У мужчины — острый воспалительный процесс в поджелудочной железе.

Поступил вызов к молодому человеку с болями в животе. По прибытии на место вызова осуществлён осмотр пациента, поставлен диагноз. Было принято решение о госпитализации в хирургическое отделение областной клинической больницы.
Наталья Гладкова, фельдшер
Фото: Алина Харина / ИА "Бел.Ру"

Наталья Гладкова работает фельдшером уже 24 года. В день её бригада отрабатывает от 10 до 15 вызовов. В последнее время больных с инфекционными заболеваниями стало намного больше, рассказывает фельдшер.

Мы обслуживаем всех больных — инфекционных и линейных. Больных с инфекционной патологией сейчас больше, чем обычных общепрофильных соматических больных. Если гипертоническая болезнь, то вызов можно отработать за 20 минут, если больной потяжелее — до 40 минут.
Наталья Гладкова

После того, как фельдшеры отработали вызов и госпитализировали пациента, они заполняют карту вызова, на планшете указывают «Вызов завершён» и ждут поступление нового.

Фото: Алина Харина / ИА "Бел.Ру"

Информация на планшет медикам поступает из Единой дежурно-диспетчерской службы Белгорода. Здесь работают старший врач и операторы, которые принимают вызовы. Диспетчерская обслуживает всё население Белгородской области. Звонки от белгородцев поступают на номера 103 и 112. Диспетчеры консультируют пациента, одновременно заполняют карту вызова и направляют бригаду скорой к больному.

«Диспетчерская рассчитана на 11 рабочих мест, сейчас выходит порядка 8–9 человек. В настоящий момент принимаем студентов третьего, четвёртого и пятого курсов. К концу этой недели придут ещё два человека, они сейчас проходят медицинскую комиссию. Ожидаем ещё троих, которые должны пройти аккредитацию», — рассказал Алексей Жиров, главврач белгородской Станции скорой помощи.

Фото: Алина Харина / ИА "Бел.Ру"

Главврач Алексей Жиров отмечает, что количество вызовов в последнее время неуклонно растёт, в настоящий момент диспетчеры обрабатывают до 1500 вызовов в день.

Больше всего вызовов поступает из Губкина, Старого Оскола, Белгорода и Белгородского района. Здесь приходится до 20 вызовов в сутки на бригаду. В районах немного меньше. Но там временные затраты те же самые, потому что километраж значительно больше.
Алексей Жиров

Как рассказала ИА «Бел.Ру» фельдшер по приёму вызовов Марина Бакшеева, самое сложное в работе диспетчера — это «собрать» человека, который звонит в шоковом состоянии.

«Сложность работы в том, что это работа с людьми. Люди могут звонить, когда они находятся в шоковом состоянии. Нам необходимо как-то „собрать“ их и узнать необходимую информацию, например, адрес. Бывает, что люди не всегда понимают, что не хватает бригад скорой. Мы стараемся быстрее передавать информацию, как-то помогать. Если вызов срочный, даём указания до приезда скорой, перезваниваем, спрашиваем, как себя чувствует человек. Помогаем оказать первую неотложную помощь до приезда бригады — при ожогах или эпилепсии», — сообщила Марина Бакшеева.

Марина Бакшеева также отметила, что в последнее время количество звонков за сутки увеличилось — девушка принимает за смену от 100 до 120 звонков. Медик также подчеркнула, что в настоящий момент в основном звонят пациенты с пневмонией, температурой и повышенным давлением.

Ковида уже поменьше, в основном пневмония, температура, ДТП, падение с высоты. В последнее время много людей усиленно чинили крышу у себя в домах. Как-то в один день было очень много таких вызовов.
Марина Бакшеева

Руководит работой смены, отвечает за приём вызова и работу бригад на линии старший врач Татьяна Токмакова. Врач отмечает, что из-за сложной эпидобстановки бригады работают с повышенной нагрузкой.

«Ежедневно мы обрабатываем и принимаем к вызову 1,5 тыс. звонков. На линии каждые сутки работает 92–95 бригад скорой помощи, 29 из них — ковидные», — сообщила Татьяна Токмакова.

Напомним, в штатном расписании Станции скорой помощи Белгородской области задействованы 102 бригады, 2106 человек медперсонала. Эти числа планируют увеличить до 129 бригад скорой помощи и 148 автомобилей.

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