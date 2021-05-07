Бузова рассказала фанатам о своей госпитализации

По её словам, сначала она не хотела ничего говорить, но в итоге сдалась, чтобы не плодить в обществе слухи. Операция прошла успешно, но телезвезда плохо отошла от наркоза и сейчас переживает болезненное восстановление. Ситуацию она назвала острой, но уверена, что справится с этим. И завершила свой пост пожеланием здоровья, мира и добра всем.