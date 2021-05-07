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Бузова рассказала фанатам о своей госпитализации

7 мая 2021, 14:42
Фото: instagram.com / @buzova86
Певицу и телеведущую Ольгу Бузову экстренно госпитализировали и сделали операцию под наркозом. Телезвезда выкладывает в соцсетях слезливые видео, но при этом отказывается говорить, по какой причине попала в больницу, сообщает издание «Народные новости»

Ольга Бузова рассказала в Instagram о срочной операции, которая случилась под наркозом 5 мая. Сегодня она решила успокоить фанатов и раскрыть им некоторые детали своего нахождения в больнице.

По её словам, сначала она не хотела ничего говорить, но в итоге сдалась, чтобы не плодить в обществе слухи. Операция прошла успешно, но телезвезда плохо отошла от наркоза и сейчас переживает болезненное восстановление. Ситуацию она назвала острой, но уверена, что справится с этим. И завершила свой пост пожеланием здоровья, мира и добра всем.

По данным издания «Народные новости», ни мать, ни сестра Бузовой ничего не знают о её проблемах со здоровьем.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

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