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Ольга Бузова

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Август
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
5 августа, 08:19
Март
Нейросеть попросили написать песню о Белгороде. Получился эпичный рок о героизме
26 марта, 13:28
Сдержала слово: кому в Белгороде помогла Ольга Бузова?
Помощь от звезды получил «Лучик надежды». Также певица сообщила, что сейчас пытается помочь выехать из Белгорода одной семье.
26 марта, 12:01
Ольга Бузова предложила помощь белгородцам
25 марта, 18:28

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