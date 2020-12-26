За сутки в Белгородской области зарегистрировали +186 заражённых коронавирусом

В Белгородской области заражённых новой коронавирусной инфекцией стало больше на 186 человек. Выписали за минувшие сутки 241 пациента. В статистику летальных исходов попали ещё шесть человек.
На 26 декабря в регионе коронавирус в общей сложности подтвердили у 20 899 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 19 220 белгородцев. Скончались 235 пациентов, у которых обнаружили COVID-19.
В России за день прибавилось 29 258 заражённых, 28 185 выздоровевших и 567 умерших от коронавируса пациентов.
Всего в стране зарегистрировали 3 021 964 случая заболевания. Завершили стационарное и амбулаторное 2 426 439 человек. По данным федерального оперштаба, скончались 54 226 пациентов, у которых обнаружили COVID-19.