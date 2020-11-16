В Белгородской области COVID-19 заразились ещё 162 человека

За минувшие сутки в Белгородской области COVID-19 подтвердили у 162 человек. Выздоровели 13 пациентов. Новых случаев летального исхода не зарегистрировали.
В регионе с начала пандемии заболели 13 882 человека. Завершили лечение 11 979 белгородцев. Скончались 83 человека, но в федеральную статистику попали 64 жертвы.
В России за день выявили 22 778 заражённых новой коронавирусной инфекцией. Вылечились ещё 13 846 пациентов, умерли 303.
В общей сложности в стране зарегистрировали 1 948 603 случая заболевания. Избавиться от COVID-19 удалось 1 453 849 россиянам. Летальным исходом коронавирус закончился для 33 489 пациентов.