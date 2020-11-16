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В Белгородской области COVID-19 заразились ещё 162 человека

16 ноября 2020, 07:46
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выписали за сутки 13 пациентов, статистика умерших не изменилась. Всего в регионе выявили 13 882 случая заболевания. В России за день прибавилось 22 778 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Белгородской области COVID-19 подтвердили у 162 человек. Выздоровели 13 пациентов. Новых случаев летального исхода не зарегистрировали.

В регионе с начала пандемии заболели 13 882 человека. Завершили лечение 11 979 белгородцев. Скончались 83 человека, но в федеральную статистику попали 64 жертвы.

В России за день выявили 22 778 заражённых новой коронавирусной инфекцией. Вылечились ещё 13 846 пациентов, умерли 303.

В общей сложности в стране зарегистрировали 1 948 603 случая заболевания. Избавиться от COVID-19 удалось 1 453 849 россиянам. Летальным исходом коронавирус закончился для 33 489 пациентов.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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