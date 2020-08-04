В деле Ивана Голунова следователи не нашли заказчика

Следователи не смогли найти заказчика уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишут «Новые известия» со ссылкой на «Интерфакс». В окончательном обвинении не фигурирует иное лицо в качестве заказчика.
Сам журналист, которого в январе 2020-го признали потерпевшим, считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью. Следователи в свою очередь называют мотивами к преступлению продвижение по карьерной лестнице и корыстные побуждения полицейских.
В отношении правоохранителей и их руководителя возбудили уголовные дела. Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и незаконном обороте наркотиков. Руководитель Игорь Ляховец заявил, что журналиста задержали обоснованно, а дело прекратили из-за возмутившейся общественности. Он сообщил, что будет добиваться возобновления дела.
На пресс-конференции с журналистами в декабре прошлого года Владимир Путин сообщил, что у него нет информации о заказчиках преступления.