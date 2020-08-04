В деле Ивана Голунова следователи не нашли заказчика

Сам журналист, которого в январе 2020-го признали потерпевшим, считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью. Следователи в свою очередь называют мотивами к преступлению продвижение по карьерной лестнице и корыстные побуждения полицейских.