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В деле Ивана Голунова следователи не нашли заказчика

4 августа 2020, 14:22
Фото: ИА «Бел.Ру»
Журналиста задержали в июне прошлого года по подозрению в сбыте наркотиков, однако после широкого общественного резонанса его отпустили, а спустя время признали потерпевшим.

Следователи не смогли найти заказчика уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишут «Новые известия» со ссылкой на «Интерфакс». В окончательном обвинении не фигурирует иное лицо в качестве заказчика.

Сам журналист, которого в январе 2020-го признали потерпевшим, считает, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью. Следователи в свою очередь называют мотивами к преступлению продвижение по карьерной лестнице и корыстные побуждения полицейских.

В отношении правоохранителей и их руководителя возбудили уголовные дела. Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации улик и незаконном обороте наркотиков. Руководитель Игорь Ляховец заявил, что журналиста задержали обоснованно, а дело прекратили из-за возмутившейся общественности. Он сообщил, что будет добиваться возобновления дела.

Напомним, что журналиста задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. В поддержку корреспондента выступали многие известные люди, в том числе начинавший карьеру в Белгороде музыкант Noize MC. 11 июня дело против Голунова закрыли.

На пресс-конференции с журналистами в декабре прошлого года Владимир Путин сообщил, что у него нет информации о заказчиках преступления.

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#Новости#Уголовное дело#Заказчик#Иван Голунов#Общество
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