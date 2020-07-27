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Белгородского предпринимателя оштрафовали за работу в воскресенье

27 июля 2020, 13:28
Фото: Бел.Ру
За торговлю одеждой во время карантинных мероприятий на территории региона предпринимательница ответила в суде. Теперь ей придётся заплатить 30 тыс. рублей штрафа.

Одна из индивидуальных предпринимателей в Губкине проигнорировала запрет на торговлю, который действовал на территории региона во время ограничительных мероприятий по коронавирусу. Согласно распоряжению правительства области, торговать одеждой и непищевыми продуктами нельзя было по выходным дням. Однако женщина не исполнила требований Роспотребнадзора, магазин продолжал продажу одежды по воскресеньям.

Административное правонарушение привело к тому, что предпринимателя вызвали в суд. Преступление классифицировали как невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Соответствующая статья существует в КоАП РФ.

Суд выписал женщине штраф по ст. 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ. Теперь владелице магазина придётся заплатить за нарушение 30 тыс. рублей.

Напомним, что это не первый случай, когда предприниматели несут наказание за несоблюдение требований Роспотребнадзора. Так, за нарушение масочного режима оштрафовали 28 предпринимателей. При этом 26 ИП занимались торговлей продуктами питания.

В посёлке Борисовка организатора ярмарки оштрафовали за то, что продавцы обслуживали клиентов, находясь на рабочем месте без маски. А в Вейделевском районе предпринимательницу так же оштрафовали за отсутствие маски. Правда, не на продавце, а на покупателе. Суд посчитал, что ИП несёт ответственность за соблюдение масочного режима на торговой территории.

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