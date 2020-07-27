Белгородского предпринимателя оштрафовали за работу в воскресенье

В посёлке Борисовка организатора ярмарки оштрафовали за то, что продавцы обслуживали клиентов, находясь на рабочем месте без маски. А в Вейделевском районе предпринимательницу так же оштрафовали за отсутствие маски. Правда, не на продавце, а на покупателе. Суд посчитал, что ИП несёт ответственность за соблюдение масочного режима на торговой территории.