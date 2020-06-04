Спасатели предупреждают жителей Белгородской области о сильном ветре

Напомним, что в конце мая синоптики Гидрометцентра говорили о жарком июне в Белгородской области с максимальной температурой +32 °С. Кроме этого, специалисты предупреждали о засухе в регионе. Однако уже в начале июня синоптики сообщили, что средняя температура в европейской части России в первый месяц лета будет в пределах нормы.