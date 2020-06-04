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Спасатели предупреждают жителей Белгородской области о сильном ветре

4 июня 2020, 13:13
Фото: pixabay.com
Помимо этого, в пятницу ожидаются дожди с грозами и даже град, сообщили в региональном управлении МЧС. Температура практически не изменится: ночью около +13 °С, а днём не больше +22 °С.
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Погода

В пятницу, 5 июня, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днём – кратковременные, местами с грозами и градом.

Ветер южной четверти в тёмное время суток будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём скорость увеличится до 8-13 м/с, причём местами ожидаются порывы до 18 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +8 °С до +13 °С. Днём столбик термометра покажет от +17 °С до +22 °С.

По прогнозу Гидрометцентра, пятница в Белгороде будет облачной. Ночью ожидается +11 °С, днём синоптики обещают дожди (3,7 мм) при +19 °С. В Старом Осколе при таких же значениях температуры прогнозируют кратковременные осадки ночью и небольшие – днём (1,1 мм).

Напомним, что в конце мая синоптики Гидрометцентра говорили о жарком июне в Белгородской области с максимальной температурой +32 °С. Кроме этого, специалисты предупреждали о засухе в регионе. Однако уже в начале июня синоптики сообщили, что средняя температура в европейской части России в первый месяц лета будет в пределах нормы.

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