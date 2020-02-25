Хлеб и мясо в Белгородской области подешевели из-за перенасыщения рынка

Уровень инфляции в Белгородской области оказался ниже, чем в ЦФО (2,3 %) и в целом по стране (2,4 %), подсчитали в региональном отделении ГУ Банка России. Такую динамику там объяснили перенасыщением рынка местной продукцией, укреплением рубля, сдержанной динамикой спроса и выходом из расчёта повышения ставки НДС.
Так, в продовольственном сегменте годовая инфляция в январе 2020-го замедлилась до 0,8 %. Существенный вклад в это внесли мясные продукты – цены упали на свинину и мясо птицы благодаря расширению предложения. Яйца и сахар подешевели за счёт снижения оптовых цен из-за увеличения объёмов производства.
Замедлился прирост цен на картофель, морковь, лук, свёклу, капусту, помидоры и огурцы – на это повлияло перенасыщение рынка собственной продукцией. В хлебобулочном сегменте цены снизились из-за требований розничных сетей к поставщикам уменьшить стоимость продукции.
В непродовольственной категории замедлился рост цен на отечественные автомобили, бензин и обувь. Эксперты связывают эту тенденцию с укреплением национальной валюты и сдержанным спросом. В годовом выражении в стоимости потеряли также холодильники, стиральные машины и компьютеры.
Снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля. Немного доступнее стал зарубежный туризм. По прогнозу Центробанка, по итогам текущего года инфляция составит 3,5–4 % и задержится на верхнем уровне в будущем.