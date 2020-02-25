Хлеб и мясо в Белгородской области подешевели из-за перенасыщения рынка

Уровень инфляции в Белгородской области оказался ниже, чем в ЦФО (2,3 %) и в целом по стране (2,4 %), подсчитали в региональном отделении ГУ Банка России. Такую динамику там объяснили перенасыщением рынка местной продукцией, укреплением рубля, сдержанной динамикой спроса и выходом из расчёта повышения ставки НДС.