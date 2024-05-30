Отделение Белгород Банка России

Белгородцы теряют интерес к потребительским кооперативам

За девять месяцев 2023 года в кредитных потребительских кооперативах заключено 228 договоров. Это на 62% меньше, чем годом ранее, сообщает региональное отделение Банка России. Всего в Белгородской области работает восемь КПК.