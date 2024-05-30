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Отделение Белгород Банка России

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2024
Белгородцы взяли на четверть меньше ипотек, чем год назад
В среднем жители области взяли в кредит 3,4 млн рублей. Ипотеку брали в основном на 24 года, пишет белгородское отделение Банка России.
30 мая, 08:47
Белгородцы теряют интерес к потребительским кооперативам
За девять месяцев 2023 года в кредитных потребительских кооперативах заключено 228 договоров. Это на 62% меньше, чем годом ранее, сообщает региональное отделение Банка России. Всего в Белгородской области работает восемь КПК.
25 января, 15:47
2022
На что брали кредиты жители Белгородской области в 2022 году?
27 декабря 2022, 11:44
В Белгородской области обнаружили финансовую пирамиду
В 2021 году Банк России обнаружил в регионе пять нелегальных участников финансового рынка. Помимо пирамиды регулятор зафиксировал четыре незаконных кредитора, сообщили в региональном отделении ЦБ.
22 марта 2022, 08:01

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