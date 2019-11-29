Что поменяется в жизни россиян с 1 декабря

С этого же дня ответственность за продажу и хранение трёх рецептурных препаратов (тропикамида, тапентадола и прегабалина) становится жёстче, а список товаров, подлежащих обязательной маркировке, шире. К сигаретам, обуви и алкоголю добавляют шины и пневматические резиновые покрышки, духи и туалетную воду, верхнюю одежду, фотокамеры и ряд товаров лёгкой промышленности.