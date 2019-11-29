Что поменяется в жизни россиян с 1 декабря

Posted 29 ноября 2019, 04:00
Published 29 ноября 2019, 04:00
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
Так, с 1 декабря аутентификация и идентификация абонентов сотовых сетей будет осуществляться при помощи криптографии. Изменения, которые вносят два приказа Минкомсвязи, заметят только специалисты: на сим-картах появятся российские шифры.
С этого же дня ответственность за продажу и хранение трёх рецептурных препаратов (тропикамида, тапентадола и прегабалина) становится жёстче, а список товаров, подлежащих обязательной маркировке, шире. К сигаретам, обуви и алкоголю добавляют шины и пневматические резиновые покрышки, духи и туалетную воду, верхнюю одежду, фотокамеры и ряд товаров лёгкой промышленности.
С 1 декабря вступает в силу приказ о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию. Правда, фактически они будут введены только через месяц.
Автомобилисты должны будут в обязательном порядке выполнять требования техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств». Документ запрещает эксплуатировать машины, не укомплектованные зимней резиной в зимние месяцы: декабре, январе и феврале.
В понедельник, 2 декабря, подходит срок уплаты налогов физлиц. Россияне должны заплатить земельный, транспортный и налог на имущество за прошлый год.
Помимо этого, с 1 декабря вводятся ограничения на импорт металлопроката и повышается экспортная пошлина на российскую нефть: с ноябрьских $88,3 ставка увеличивается до $90,5 за тонну.
До 1 декабря правительство должно обновить образовательные стандарты, а до 15 декабря – внести изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» и разработать федеральный проект «Искусственный интеллект».