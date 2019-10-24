Школьные годы: чудесные ли?

Страшнее всего, если дети постарше и уже понимают, кто в какой (по уровню доходов – прим. ред.) семье живёт. Моя подруга из поездки в Италию привезла своей дочери кучу вещей, а они девочке не подошли. Так всё с бирочками нам и отдали – не выкидывать же. А вещи оказались какого-то известного дорогого бренда, за которым по дорогущим бутикам гоняются. В школе знали, что я мать-одиночка, таких вещей купить дочери не могу. Представляете, какая началась травля? И про сэконды теории строили, и про то, что дочь вещи украла где-то. И что получила за «особые услуги» старшим. Слава богу, конфликт как-то сам на нет сошёл, до драк не доходило ни разу. Но вещи так и пролежали несколько лет, пока дочь школу не окончила и не смогла их спокойно носить. Елена, мама бывшей ученицы Белгорода