Школьные годы: чудесные ли?

В Белгородской области пытаются реализовать программу «Доброжелательная школа». Учителя должны будут улыбаться и нести ученикам не только светлое и вечное, но и доброе. Наш корреспондент решила выяснить, насколько доброжелательны друг к другу сами дети.
Яблочко от яблоньки
Мы поговорили с несколькими родителями, которые рассказали, как их детям учится в школе и почему происходят конфликты. Как оказалось, в начальных классах нет особого недопонимания. Здесь царит «винтажная» атмосфера, какая была ещё при старших поколениях: могут дразнить за неблагозвучную фамилию, очки или пластинки/брекеты на зубах. Одна из мам отмечает, что в том, как дети относятся к своим одноклассникам, зачастую виноваты родители.
Всю эту ситуацию (с травлей – прим. ред) провоцируют родители при деньгах. Самим детям всё равно, кто сколько получает. Родители могут выдавать что-то типа «дружи с тем и не дружи с другим». Могут обсуждать других родителей при своих детях: кто сколько зарабатывает, кому на что хватает и не хватает денег, у кого сколько детей в семье и сколько на самом деле надо было бы. Ну, вы понимаете. А дети, они же «губки» – всё это впитывают. Татьяна, мама двоих школьников
Многие родители отмечают, что проблемы в классах начинаются после родительских собраний. Если кто-то из взрослых отказывается сдавать деньги на что-то очень «необходимое», ситуация в дальнейшем может повернуться непредсказуемо. Так, одна из родительниц пожаловалась, что сдавать деньги приходится, потому что «в противном случае учитель к ребёнку будет относиться не очень хорошо». То есть детям в классе станет понятно, что семья находится в затруднительном финансовом положении и «экономит» на своём чаде.
По одёжке встречают
Мы попытались узнать, чем стараются выделиться школьники и что хотят заполучить, чтобы быть «не хуже других». Оказалось, что в начальной школе довольно много айфонов. «Семёрки» и модели поновее считаются очень престижными в школьной среде. По логике детей, если ты можешь похвастаться новеньким «яблоком», значит, либо в семье хороший достаток, либо родители тебя настолько любят, что взяли кредит.
Родители, купившие айфоны своим детям, мотивируют это тем, что многие модели смартфона имеют маленькую диагональ экрана и удобно лежат в детской ладони. На вопрос, почему не выбрать более дешёвый аналог такого же размера, отвечают, что они китайские и не такие качественные, как известный бренд. Несложно догадаться, что дети относятся к таким моделям соответствующе.
Мою дочь обзывали нищебродкой и жирной, потому что у неё нет крутого айфона и внешне она отличается от других. Спасибо педагогам, быстро помогли пресечь эти проблемы. мама одной из школьниц Белгорода
У родителей также просят беспроводные наушники и гироскутеры. Последние, кстати, должны быть не просто самоходной платформой с колёсами. Чем больше всяческих наворотов в игрушке – тем выше ранг её обладателя. По словам пятиклассницы, для полного счастья модель должна светиться и уметь воспроизводить музыку.
Сразу несколько родителей отметили, что дети просят купить какую-то фирменную одежду или обувь. В пятом классе модными считаются кроссовки определённой фирмы. В среднем цена кроссовок этой фирмы составляет 5 тыс. рублей.
Одежду какую-то просят, я даже и брендов таких не знаю. И чтоб не китайская подделка, а оригинал.
Мама школьника из Белгорода
Страшнее всего, если дети постарше и уже понимают, кто в какой (по уровню доходов – прим. ред.) семье живёт. Моя подруга из поездки в Италию привезла своей дочери кучу вещей, а они девочке не подошли. Так всё с бирочками нам и отдали – не выкидывать же. А вещи оказались какого-то известного дорогого бренда, за которым по дорогущим бутикам гоняются. В школе знали, что я мать-одиночка, таких вещей купить дочери не могу. Представляете, какая началась травля? И про сэконды теории строили, и про то, что дочь вещи украла где-то. И что получила за «особые услуги» старшим. Слава богу, конфликт как-то сам на нет сошёл, до драк не доходило ни разу. Но вещи так и пролежали несколько лет, пока дочь школу не окончила и не смогла их спокойно носить. Елена, мама бывшей ученицы Белгорода
Одна из родительниц говорит, что с мальчиками проще – у неё двое сыновей и никаких проблем, на первый взгляд, нет. Сложнее приходится семьям с девочками: там могут дразнить за внешность, запрет родителей на косметику и краску для волос, невыраженное физическое развитие.
У толпы нет лица
Как утверждают родители и признаются школьники, до драк и избиений доходит всё-таки редко. Но это не значит, что никакого прессинга не существует. Чаще всего унижают морально: оскорбляют, придумывают обидные прозвища, очень часто переходят на личность родителей, если к самому ребёнку не в чем придраться. Доказать такие издевательства сложно, только если записывать на диктофон и дать послушать родителям или учителям.
Только большая часть детей молчит в любом случае: вмешательство взрослых почти никогда не помогает. Полностью контролировать поведение детей нельзя, а обидчики получают новый повод для издевательств: «маменькин сынок/дочка» прячется за спиной родителей.
Я знаю как раз травящих из маргинальных семей тех детей, у которых и вещи, и воспитание, и знания есть. Только они не агрессивны или не могут за себя постоять. Более наглые собирают шлейф из «шакалов» и устанавливают свои законы – портят вещи, обзывают, бьют. мама одного из школьников
Часто случается порча вещей. Могут что-то сломать, разрисовать или изрезать. Самый невидимый способ испортить вещь, не оставив улик для взрослых – окунуть её в школьный унитаз.
Проблема, с которой сталкиваются дети, заключается ещё и в том, что жертва в классе обычно одна, а обидчиков – много. Численное превосходство, во-первых, пугает, а во-вторых – не даёт возможности пожаловаться. Не скажешь ведь, что тебя обижают все. мама одной из школьниц
У нас класс дружный
Тем не менее многие дети, с которыми удалось поговорить, ответили, что у них хороший класс и нет никакой травли. Правда, акцент делали на том, что никто никого не бьёт, а дразнили во все времена и это нужно просто «перетерпеть».
Ну, есть у девочек айфоны старенькие, у мальчиков разные смартфоны сенсорные, а у меня корпусная нокия и мне это нравится! ученик школы Белгорода, 13 лет
Немаловажную роль играет школьная форма, которую вводят во многих учебных заведениях. С одной стороны, некоторые возмущаются, что всех учеников обезличивают, с другой – это позволяет хоть как-то контролировать ситуацию с «брендовой» одеждой.
Никогда не сталкивались с такими проблемами. Муж военный, поэтому мы часто переезжали и, соответственно, меняли школы. У старшего сына их было семь. Ни в одной школе такого не было. Мне кажется, это ещё от ребенка зависит. Позволит ли он так к себе относиться. Наши дети имели всё, что необходимо для их возраста. Обычные телефоны. В школе все ходили в форме, что тоже немаловажно для равенства и дисциплины. одна из мам Белгорода
Положительно оценивают и инициативу сдавать перед уроками телефон в шкафчик для хранения. Чтобы ребёнок в случае чего-то экстренного мог позвонить домой, выдают простые телефоны и просят включить режим полёта.
У старшего вопрос с мобильниками был решён кардинально. В школе в принципе запрещено пользоваться телефонами. У них какие-то ящики для этого сделаны, куда они их сдают. Телефон ему я запретила сдавать, поэтому он включает «самолёт» до окончания уроков либо до экстренной ситуации. Типа «отпроси меня с уроков, мне плохо». Татьяна, мама двоих школьников
Напомним, в регионе начали уделять внимание проблеме буллинга и пытаются бороться с травлей подростков.
При этом в Сети время от времени появляются видеозаписи, на которых запечатлены ситуации с избиением и унижением школьников.