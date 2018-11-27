В Белгороде определят сильнейших студентов ЦФО по пяти видам единоборств

Более 200 участников из семи регионов ЦФО определят сильнейших по айкидо, киокусинкай, всестилевому карате, кикбоксингу, тайскому боксу. Ещё один вид – капоэйра – представят в показательной программе.
Соревнования организовали Российский союз боевых искусств и НИУ «БелГУ», выигравший грант на проведение этапа по ЦФО.
Исполнительный директор Союза боевых искусств Рамиль Габбасов рассказал, что Белгородская область для соревнований выбрана не зря.
Белгород - центр боевых искусств, здесь большая школа, а лидера – Фёдора Емельяненко – знает весь мир. Отсюда есть чемпионы и призёры Олимпийских игр. Проводить соревнования по нескольким видам сразу удобнее и с финансовой, и с организационной точек зрения. Это и для зрителя интересно – посмотрите на лёгкую атлетику. Нет единоборств лучше или хуже. Во всех боевых искусствах закаляются одни и те же качества: терпение, труд, сила воли, усердие – всё, что нужно нам для жизни. Рамиль Габбасов
На торжественном открытии участников и зрителей приветствовали замначальника управления физкультуры и спорта региона Сергей Дубенцов и два заслуженных спортсмена. Чемпион мира и призёр Олимпийских игр по боксу Виталий Дунайцев пожелал честных и зрелищных боёв, а спортсменам – избежать травм. Чемпион мира по самбо и восходящая звезда боёв без правил Вадим Немков призвал белгородцев, которые пройдут в финал, достойно представить регион.
- Очень приятно быть на открытии такого грандиозного события. Хотелось бы, чтобы больше студентов занимались единоборствами. Каждый должен уметь постоять за себя, за семью, за Родину.
Вадим Немков
Белгородскую область на Всероссийских играх представят Дмитриевский сельхозтехникум, аграрный университет, БГТУ им. В.Г. Шухова и НИУ «БелГУ». Их соперниками станут студенты из Москвы, Тулы, Курска, Воронежа, Смоленска и Орла.
Проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова надеется, что время в Белгороде участники проведут с пользой.
- Мы очень горды, что наш университет, в котором уделяется большое внимание развитию физкультуры и спорта, выиграл этот грант «Росмолодёжи», что на нашей площадке пройдут два таких турнира, как эти студенческие игры боевых искусств и чуть позже – фестиваль ГТО. Надеемся, что знакомство с нашим городом и университетом оставит добрый след у гостей.
Светлана Острикова
Поединки на ринге и татами дополнит судейский семинар. 27 ноября соревнования продолжатся до 18:00, 28 ноября – с 10:30 до 14:00. Награждение и церемония закрытия запланирована на 15:00.