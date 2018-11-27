В Белгороде определят сильнейших студентов ЦФО по пяти видам единоборств

Белгород - центр боевых искусств, здесь большая школа, а лидера – Фёдора Емельяненко – знает весь мир. Отсюда есть чемпионы и призёры Олимпийских игр. Проводить соревнования по нескольким видам сразу удобнее и с финансовой, и с организационной точек зрения. Это и для зрителя интересно – посмотрите на лёгкую атлетику. Нет единоборств лучше или хуже. Во всех боевых искусствах закаляются одни и те же качества: терпение, труд, сила воли, усердие – всё, что нужно нам для жизни. Рамиль Габбасов