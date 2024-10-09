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Осенние каникулы

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Куда поехать с детьми на осенних каникулах? Советы белгородцам
9 октября, 13:00
2023
Уроки безопасности в белгородских школах будут проводить в новом формате
Теперь для детей будут проводить тесты, чтобы выяснить, насколько эффективны были занятия в первой четверти, сообщил Вячеслав Гладков.
6 ноября 2023, 11:54
Гладков: в школьные лагеря на осенних каникулах будут ходить 15 тыс. детей
О работе школьных лагерей в осеннее время рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, учителя займут детей внеурочными образовательными программами: спортом, творчеством и другим.
1 ноября 2023, 07:47
Куда сходить с ребёнком на осенних каникулах в Белгороде
До 5 ноября школьники областного центра отдыхают. Как развлечь детей в это время — в материале Бел.Ру.
31 октября 2023, 09:09
В части белгородских школ вернут дистанционное обучение из-за обстрелов
23 октября 2023, 06:23
Школьные лагеря откроются в Белгороде на осенних каникулах
20 октября 2023, 19:08
Как провести осенние каникулы в Белгороде
9 октября 2023, 07:10
График каникул Белгорода: как будут отдыхать и учиться школьники в 2023 и 2024 году?
Только начался новый учебный год, но уже всплыл вопрос о заслуженном отдыхе. Самая активно обсуждаемая тема среди школьников и их родителей: когда же наступят каникулы?
6 октября 2023, 10:30

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