Осенние каникулы

График каникул Белгорода: как будут отдыхать и учиться школьники в 2023 и 2024 году?

Только начался новый учебный год, но уже всплыл вопрос о заслуженном отдыхе. Самая активно обсуждаемая тема среди школьников и их родителей: когда же наступят каникулы?