Гладков: в школьные лагеря на осенних каникулах будут ходить 15 тыс. детей

О том, что в белгородских школах во время осенних каникул будут работать лагеря, стало известно 20 октября. Только в Белгороде лагеря будут открыты в 46 образовательных учреждениях. Планируется принять около 5 тыс. юных жителей Белгорода, сообщил Валентин Демидов.