Гладков: в школьные лагеря на осенних каникулах будут ходить 15 тыс. детей

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В белгородских школах уже закончилась первая четверть и дети ушли на осенние каникулы. Часть детей — 15 тыс. человек — будет посещать школьные лагеря. В основном такую возможность сделали для учеников начальных классов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил надежду, что на осенних каникулах в стенах школы дети будут заниматься творчеством, спортом и другими образовательными программами в рамках внеурочной деятельности.
О том, что в белгородских школах во время осенних каникул будут работать лагеря, стало известно 20 октября. Только в Белгороде лагеря будут открыты в 46 образовательных учреждениях. Планируется принять около 5 тыс. юных жителей Белгорода, сообщил Валентин Демидов.
Осенние каникулы начались в понедельник, 30 октября. В школу дети вернутся 7 ноября.