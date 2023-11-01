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Гладков: в школьные лагеря на осенних каникулах будут ходить 15 тыс. детей

Гладков: в школьные лагеря на осенних каникулах будут ходить 15 тыс. детей

1 ноября 2023, 07:47
Фото: Midjourney
О работе школьных лагерей в осеннее время рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, учителя займут детей внеурочными образовательными программами: спортом, творчеством и другим.

В белгородских школах уже закончилась первая четверть и дети ушли на осенние каникулы. Часть детей — 15 тыс. человек — будет посещать школьные лагеря. В основном такую возможность сделали для учеников начальных классов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил надежду, что на осенних каникулах в стенах школы дети будут заниматься творчеством, спортом и другими образовательными программами в рамках внеурочной деятельности.

О том, что в белгородских школах во время осенних каникул будут работать лагеря, стало известно 20 октября. Только в Белгороде лагеря будут открыты в 46 образовательных учреждениях. Планируется принять около 5 тыс. юных жителей Белгорода, сообщил Валентин Демидов.

Осенние каникулы начались в понедельник, 30 октября. В школу дети вернутся 7 ноября.

Школьные лагеря откроются в Белгороде на осенних каникулах
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Осенние каникулы#Александра Склярова#Школьные лагеря#Хорошие новости
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