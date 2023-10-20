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Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Школьные лагеря откроются в Белгороде на осенних каникулах

Школьные лагеря откроются в Белгороде на осенних каникулах

20 октября 2023, 19:08
Фото: Midjourney
Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. Развлекательную программу для детей уже подготовили.
Сюжет
Дети

Меньше, чем через две недели в Белгородской области наступит пора осенних каникул. В связи с этим у многих родителей появляются вопросы касательно местонахождения ребёнка и его деятельности. Семьи в областном центре могут не беспокоиться — школьные лагеря будут работать.

Мы организуем работу лагерей в 46 образовательных учреждениях Белгорода. Рассчитываем, что они примут порядка 5 тысяч детей. Педагоги разработали программу с различными викторинами, конкурсами, спортивными соревнованиями.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, школьные каникулы будут проходить с 30 октября по 3 ноября, но на учёбу дети вернутся на несколько дней позже — 7 ноября. Это связано с длительными выходными в честь Дня народного единства.

Как провести осенние каникулы в Белгороде
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#Дети#Новости Белгорода#Школьный лагерь#Белгород#Осенние каникулы#Валентин Демидов#Милена Фишер
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