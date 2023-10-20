Школьные лагеря откроются в Белгороде на осенних каникулах

Меньше, чем через две недели в Белгородской области наступит пора осенних каникул. В связи с этим у многих родителей появляются вопросы касательно местонахождения ребёнка и его деятельности. Семьи в областном центре могут не беспокоиться — школьные лагеря будут работать.