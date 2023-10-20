Школьные лагеря откроются в Белгороде на осенних каникулах

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Меньше, чем через две недели в Белгородской области наступит пора осенних каникул. В связи с этим у многих родителей появляются вопросы касательно местонахождения ребёнка и его деятельности. Семьи в областном центре могут не беспокоиться — школьные лагеря будут работать.
Мы организуем работу лагерей в 46 образовательных учреждениях Белгорода. Рассчитываем, что они примут порядка 5 тысяч детей. Педагоги разработали программу с различными викторинами, конкурсами, спортивными соревнованиями.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, школьные каникулы будут проходить с 30 октября по 3 ноября, но на учёбу дети вернутся на несколько дней позже — 7 ноября. Это связано с длительными выходными в честь Дня народного единства.