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Published Сегодня, 06:23

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В Красной Яруге в двух школах вернули дистанционное обучение из-за обстрелов

В части белгородских школ вернут дистанционное обучение из-за обстрелов

23 октября 2023, 06:23
Фото: Midjourney

В Красной Яруге в двух школах вернули дистанционное обучение из-за обстрелов

Речь идёт о школах в Краснояружском районе. О переводе на дистант региональные власти попросил руководитель муниципалитета Андрей Миськов.
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Школы

По данным чиновника, в Краснояружском районе на базе школы №2 обучаются две школы. Численность детей — 922 человека. Одномоментно в школе находятся 335 детей. Укрытие вмещает 450 человек.

В настоящий момент с учётом сложившейся оперативной обстановки администрация района выходит с предложением ввести дистанционное обучение в указанных школах, а через две недели после осенних каникул на базе обновления оперативной обстановки принять решение о дальнейшем формате работы школ.
Андрей Миськов

Советник губернатора Дмитрий Прокопов отметил, что последнее время ситуация по обстрелам на данном направлении обострилась. Предложение о переводе детей на дистант поддержал руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин.

Согласовываем предложение. Хотел бы попросить взять на контроль качество интернета во время дистанционного обучения. Если будут дополнительные вопросы, в рабочем порядке жду обращения.
Вячеслав Гладков
Школы Красной Яруги переведут на дистант после жёсткого обстрела
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#Школы#Краснояружский район#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Дистанционное обучение#Осенние каникулы#Администрация района#Дмитрий Прокопов
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