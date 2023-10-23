В части белгородских школ вернут дистанционное обучение из-за обстрелов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По данным чиновника, в Краснояружском районе на базе школы №2 обучаются две школы. Численность детей — 922 человека. Одномоментно в школе находятся 335 детей. Укрытие вмещает 450 человек.
В настоящий момент с учётом сложившейся оперативной обстановки администрация района выходит с предложением ввести дистанционное обучение в указанных школах, а через две недели после осенних каникул на базе обновления оперативной обстановки принять решение о дальнейшем формате работы школ.
Андрей Миськов
Советник губернатора Дмитрий Прокопов отметил, что последнее время ситуация по обстрелам на данном направлении обострилась. Предложение о переводе детей на дистант поддержал руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин.
Согласовываем предложение. Хотел бы попросить взять на контроль качество интернета во время дистанционного обучения. Если будут дополнительные вопросы, в рабочем порядке жду обращения.
Вячеслав Гладков