Куда поехать с детьми на осенних каникулах? Советы белгородцам

Posted 9 октября, 13:00
Published 9 октября, 13:00
Modified 9 октября, 13:02
Updated 9 октября, 13:02
Отдых во время каникул — это долгожданное время для школьников и родителей. В России длительность каникул может различаться в зависимости от региона, уровня образования и конкретного учебного заведения. В учебном году 2024/2025 школьникам предоставлено 30 календарных дней для отдыха. Осенние каникулы запланированы с 28 октября по 4 ноября. Что можно успеть посмотреть за это время — читайте ниже.
В областном центре из немногих мест, которые работают, несмотря на оперативную обстановку, можно посетить следующие.
Аквапарк «Лазурный» находится в посёлке Разумное, недалеко от Белгорода. Он работает со среды по воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость входного билета зависит от времени посещения, роста и продолжительности:
Будние дни:
Выходные:
Стоит отметить, что с 30 сентября по 15 октября аквапарк закрыт для проведения профилактических работ и дезинфекции.
Работает зоопарк каждый день, кроме понедельника. Сейчас действует осенний режим: посещать зоопарк можно с 10:00 до 20:00. Кассы закрываются в 19:00. Взрослым старше 16 лет за вход придётся заплатить в будние 400 рублей, а в выходные — 450 рублей. Стоимость билета для детей от пяти до 16 лет составляет 100 рублей (будни) и 150 рублей (выходные). Есть специальные условия для посещения льготников.
Такой же график работы и у динопарка. Дети до пяти лет могут посещать экспозицию бесплатно. Стоимость детского билета — 150 рублей, а взрослого (от 16 лет) — 450 рублей.
Новый парк аттракционов, а также игровые центры, которые расположены на его территории, работают с 10:00 до 21:00. При этом стоит учитывать, что последний запуск аттракционов происходит в 20:45. На территории парка есть четыре тематические зоны, а также игровые центры. Стоимость посещения представлена ниже:
Город мастеров открыт каждый день с 10:00 до 20:00. Это пространство, где юные белгородцы осваивают различные профессии, зарабатывают деньги и получают свои первые документы. В будние дни стоимость посещения для детей стартует от 250 до 750 рублей, а в выходные — от 300 до 900 рублей. Для взрослых цена зависит только от времени.
Желающие провести каникулы более продуктивно могут отправиться в города Черноземья. Например, в Воронеж. Для детей здесь больше развлечений и мест для культурной программы.
К сожалению, не удастся посетить Воронежский государственный цирк, так как с весны 2024 года он находится на реконструкции, которая завершится только в 2027 году. Но продолжает, например, работать океанариум. Он расположен в ТРЦ «Сити Парк Град» в примерно 40 минутах езды от центра города. На 4400 кв. м. собрано 300 видов рыб и животных, а также 51 экспозиционный объект.
При покупке билетов через сайт комбо для двоих взрослых и одного ребёнка составляет 2400 рублей (хотя ещё в ноябре прошлого года цена была 2100 рублей), для двоих детей и одного взрослого — 2300 рублей, а два взрослых и два ребёнка смогут получить билеты за 3100 рублей.
А ещё можно посетить Липецк. Одно из обязательных мест для посещения с детьми — местный зоопарк. Он работает каждый день, кроме последнего понедельника каждого месяца, с 8:00 до 19:00. При это режим работы касс — до 18:00. Стоимость входного билета для взрослого — 320 рублей, а для ребёнка — 180 рублей. Столько же стоит билет для льготников.
Кроме этого, стоит посетить парк «Кудыкина гора», который расположен в часе езды от Липецка. Здесь находится огнедышащий дракон, крепость и сафари-парк. Вход в парк бесплатный. Подробнее о нём мы писали в предыдущем материале.
Маленьким посетителям, особенно мальчикам, безусловно, будет увлекательно побывать в Музее ретроавтомобилей и техники в Липецке. Здесь можно не только увидеть автомобили, но и насладиться разнообразием самокатов и велосипедов, а также детскими масштабными версиями автомобилей и миниатюрами. Стоимость взрослого билета — 500 рублей, детского, школьного, студенческого — 400 рублей. Для детей из многодетных семей — 200 рублей, а для льготников вход бесплатный.
Безусловно, наибольшее количество развлечений для всей семьи сосредоточено в столице. Добраться из Белгорода в Москву можно как на поезде, так и на машине. На осенних каникулах в столице можно успеть посетить немало мест: среди них планетарий, зоопарк, парк аттракционов, музеи, развлекательные центры и ботанический сад. Стоимость билетов по каждой локации можно узнать на официальных сайтах учреждений или в их группах в соцсетях.
К примеру, в планетарии стоимость билета зависит от программы — есть билеты от 600 рублей, а есть и от 850 рублей.
Что касается зоопарка, стоимость входного билета составляет 1000 рублей, а для детей — 700 рублей.