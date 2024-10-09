Куда поехать с детьми на осенних каникулах? Советы белгородцам

Отдых во время каникул — это долгожданное время для школьников и родителей. В России длительность каникул может различаться в зависимости от региона, уровня образования и конкретного учебного заведения. В учебном году 2024/2025 школьникам предоставлено 30 календарных дней для отдыха. Осенние каникулы запланированы с 28 октября по 4 ноября. Что можно успеть посмотреть за это время — читайте ниже.