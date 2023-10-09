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Как провести осенние каникулы в Белгороде

Как провести осенние каникулы в Белгороде

9 октября 2023, 07:10
Фото: Midjourney
Школьники областного центра будут отдыхать по завершению первой четверти с 30 октября по 5 ноября. Как провести эти время с пользой — в материале Бел.Ру.

Каждый школьник с нетерпением ждёт каникулы. Некоторые предпочитают провести свободное время в гаджетах, другие же отдают предпочтение активностям. Как провести осенние каникулы в Белгороде — читайте в нашем материале. Мы напомним, куда можно сходить в областном центре, а ещё расскажем, как можно разнообразить время отдыха.

Напомним, график отдыха школьников в учебном 2023-24 году выглядит следующим образом:

  • осенние каникулы — с 30 октября по 5 ноября 2023 года;
  • зимние каникулы — с 1 по 7 января 2024 года;
  • весенние каникулы — с 25 по 31 марта 2024 года;
  • летние каникулы — с 26 мая по 31 августа 2024 года (для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов), с 1 июня до 31 августа 2024 года (для учеников 2–8-х и 10-х классов).

Всего в Белгороде с 1 сентября образовательный процесс начался в 48 школах. Куда сходить и что посмотреть в Белгороде на каникулах:

Зоопарк и динопарк

Безусловно, традиционно во время каникул белгородские школьники отправляются посетить зоопарк в Сосновке, если позволяет погода. На территории зоопарка обитает более 100 животных. Здесь есть как открытые, так и крытые вольеры, а также пруд и «Экзотариум» с экзотическими обитателями. Работает также и контактный зоопарк.

Рядом находится динопарк. Здесь расположены модели динозавров в натуральную величину. Также в парке функционирует диномузей с копиями самых интересных находок со всего мира, 3D-кинотеатр, кафе, места для пикников и палеонтологическая детская площадка.

С 15 октября зоопарк и парк динозавров будут работать с 10:00 до 18:00 (кассы закрываются на час раньше).

«Калейдоскоп» и «Берега»

Парк «Калейдоскоп» открылся не так давно. Он расположен на левом берегу центрального пляжа и вмещает в себя четыре тематические зоны отдыха. Аттракционы поделили на семейные, экстремальные и детские. На территории парка также есть кафе, пикник зона и набережная. Рядом находится пляж «Берега», где оборудовали современную игровую площадку со всевозможными лазалками, батутами и качелями.

Парки

Для любителей прогулок на свежем воздухе можно отправиться в парк Победы. На его территории есть обычная игровая площадка с горками.

А ещё можно посетить «Пикник Парк». Это благоустроенная зона отдыха с развитой инфраструктурой. На территории парка — соломенный лабиринт, верёвочный парк «Тысяча узлов», арбалетный тир и беседки.

«Мастерславль»

Город мастеров — любимое место для школьников начальных классов. Здесь они изучают азы различных профессий и пробуют себя в роли водителя, медика, спасателя и даже пограничника. Территорию поделили на тематические зоны: стройка, школа официантов, МЧС, салон красоты, пограничный контроль, театр, почта, дом моды, академия искусств, полиция, МФЦ, стоматология и т. д. Дети работают и получают деньги, а постоянные посетители даже получаби гражданство. Парк рекомендован к посещению детям в возрасте от 5 до 14 лет.

«Гриннландия» и боулинг

Ряд развлечений собран и в ТРЦ «МегаГринн». К примеру, на территории парка развлечений «Гриннландия» находится 14 аттракционов для разных возрастов, а также игровые автоматы. Есть развлечения и для дошкольников. Этажом ниже расположен боулинг. Для школьников предусмотрены акции. Но бронировать дорожки лучше заранее.

Музеи

Любознательные дети могут посетить музеи. Например, литературный. Здесь проводятся литературные вечера, интерактивные выставки и тематические занятия.

Можно посетить и краеведческий музей. Среди экспонатов особое место занимают археологические памятники скифской и салтово-маяцкой культуры, материалы о возникновении Белгорода и его роли в истории страны.

Интерактивные игры-квесты проводят и в Белгородском художественном музее. Здесь дети могут изучать базовые понятия изобразительного искусства и предметы в мастерской художника, а также создавать свои творческие работы.

Занимательными для школьников будут экспозиции в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», а также в контактном музее средневекового военного дела.

Театры

Свои двери для школьников открывают и театры. Спектакли для детей также есть в репертуаре Белгородского драматического театра имени Щепкина и Белгородской филармонии. Подробные афиши опубликованы на официальных сайтах.

Если все вышеуказанные места уже надоели, можно отправиться с ребёнком в небольшой поход за город или же просто погулять по осеннему лесу. Для домашнего времяпровождения хорошим вариантом станет домашняя кулинария, совместный просмотр образовательных фильмов, поход в кино или настольные игры.

Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться
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#Новости Белгорода#Парк Победы#Динопарк#Литературный музей#Белгород#Кристина Семенчук#Осенние каникулы
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