Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Каждый школьник с нетерпением ждёт каникулы. Некоторые предпочитают провести свободное время в гаджетах, другие же отдают предпочтение активностям. Как провести осенние каникулы в Белгороде — читайте в нашем материале. Мы напомним, куда можно сходить в областном центре, а ещё расскажем, как можно разнообразить время отдыха.
Напомним, график отдыха школьников в учебном 2023-24 году выглядит следующим образом:
Всего в Белгороде с 1 сентября образовательный процесс начался в 48 школах. Куда сходить и что посмотреть в Белгороде на каникулах:
Безусловно, традиционно во время каникул белгородские школьники отправляются посетить зоопарк в Сосновке, если позволяет погода. На территории зоопарка обитает более 100 животных. Здесь есть как открытые, так и крытые вольеры, а также пруд и «Экзотариум» с экзотическими обитателями. Работает также и контактный зоопарк.
Рядом находится динопарк. Здесь расположены модели динозавров в натуральную величину. Также в парке функционирует диномузей с копиями самых интересных находок со всего мира, 3D-кинотеатр, кафе, места для пикников и палеонтологическая детская площадка.
С 15 октября зоопарк и парк динозавров будут работать с 10:00 до 18:00 (кассы закрываются на час раньше).
Парк «Калейдоскоп» открылся не так давно. Он расположен на левом берегу центрального пляжа и вмещает в себя четыре тематические зоны отдыха. Аттракционы поделили на семейные, экстремальные и детские. На территории парка также есть кафе, пикник зона и набережная. Рядом находится пляж «Берега», где оборудовали современную игровую площадку со всевозможными лазалками, батутами и качелями.
Для любителей прогулок на свежем воздухе можно отправиться в парк Победы. На его территории есть обычная игровая площадка с горками.
А ещё можно посетить «Пикник Парк». Это благоустроенная зона отдыха с развитой инфраструктурой. На территории парка — соломенный лабиринт, верёвочный парк «Тысяча узлов», арбалетный тир и беседки.
Город мастеров — любимое место для школьников начальных классов. Здесь они изучают азы различных профессий и пробуют себя в роли водителя, медика, спасателя и даже пограничника. Территорию поделили на тематические зоны: стройка, школа официантов, МЧС, салон красоты, пограничный контроль, театр, почта, дом моды, академия искусств, полиция, МФЦ, стоматология и т. д. Дети работают и получают деньги, а постоянные посетители даже получаби гражданство. Парк рекомендован к посещению детям в возрасте от 5 до 14 лет.
Ряд развлечений собран и в ТРЦ «МегаГринн». К примеру, на территории парка развлечений «Гриннландия» находится 14 аттракционов для разных возрастов, а также игровые автоматы. Есть развлечения и для дошкольников. Этажом ниже расположен боулинг. Для школьников предусмотрены акции. Но бронировать дорожки лучше заранее.
Любознательные дети могут посетить музеи. Например, литературный. Здесь проводятся литературные вечера, интерактивные выставки и тематические занятия.
Можно посетить и краеведческий музей. Среди экспонатов особое место занимают археологические памятники скифской и салтово-маяцкой культуры, материалы о возникновении Белгорода и его роли в истории страны.
Интерактивные игры-квесты проводят и в Белгородском художественном музее. Здесь дети могут изучать базовые понятия изобразительного искусства и предметы в мастерской художника, а также создавать свои творческие работы.
Занимательными для школьников будут экспозиции в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», а также в контактном музее средневекового военного дела.
Свои двери для школьников открывают и театры. Спектакли для детей также есть в репертуаре Белгородского драматического театра имени Щепкина и Белгородской филармонии. Подробные афиши опубликованы на официальных сайтах.
Если все вышеуказанные места уже надоели, можно отправиться с ребёнком в небольшой поход за город или же просто погулять по осеннему лесу. Для домашнего времяпровождения хорошим вариантом станет домашняя кулинария, совместный просмотр образовательных фильмов, поход в кино или настольные игры.