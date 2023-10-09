Как провести осенние каникулы в Белгороде

Парк «Калейдоскоп» открылся не так давно. Он расположен на левом берегу центрального пляжа и вмещает в себя четыре тематические зоны отдыха. Аттракционы поделили на семейные, экстремальные и детские. На территории парка также есть кафе, пикник зона и набережная. Рядом находится пляж «Берега», где оборудовали современную игровую площадку со всевозможными лазалками, батутами и качелями.