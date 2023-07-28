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Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

28 июля 2023, 10:15
Российские студенты стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, при этом больше времени проводить за онлайн-обучением. К таким выводам пришли специалисты Yota, изучив статистику посещений популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.

По данным оператора, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 года наблюдается во всех городах-миллионниках. А потребление интернет-трафика на этих порталах снизилось на 8% год к году.

При этом, как выяснила Yota, юноши (54%) в целом ищут подработку чаще девушек. Однако девушки основательнее подходят к процессу и суммарно потратили этим летом при поиске вакансий на 8% больше трафика, чем противоположный пол.

Топ регионов с наибольшим количеством посещений онлайн-поисковиков работы традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Башкирия, Новосибирская область и Татарстан.

В то же время эксперты Yota фиксируют общий рост потребляемого трафика в 9% на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения. Наибольшую тягу к знаниям проявляют в Нижегородской области, где посещаемость образовательных порталов этим летом выросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Также повышенную заинтересованность проявляют жители Красноярского и Краснодарского краев — рост на 27% и 26% соответственно.

#Артем Черненко#Белгородская область#Студенты#Yota
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