Студенты на каникулах стали реже искать работу и больше учиться

В то же время эксперты Yota фиксируют общий рост потребляемого трафика в 9% на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения. Наибольшую тягу к знаниям проявляют в Нижегородской области, где посещаемость образовательных порталов этим летом выросла на 30% по сравнению с 2022 годом. Также повышенную заинтересованность проявляют жители Красноярского и Краснодарского краев — рост на 27% и 26% соответственно.