Чем заняться на новогодних каникулах в Белгороде

Вместе встретим Новый год
31 декабря в 23:00 начнутся новогодние гулянья на Соборной площади. Кроме главной городской площадки, белгородцы могут вместе встретить Новый год в Центральном парке, возле кинотеатра «Русич», Дома офицеров, в Центре досуга и мкр. Старый город — там тоже пройдут праздничные мероприятия.
Уже после 31 декабря на Соборной площади для горожан проведут утреннюю зарядку с чемпионом, детские утренники, выступления кавер-групп и новогодние ярмарки.
Начинаем 2023 год по-спортивному
Активным жителям Белгорода предлагают дать старт очередному году спортивной пробежкой. Участники марафона получат памятные призы, а также заряд бодрости и энергии на весь 2023 год.
В новогодние дни горожан ожидают забеги:
Новогодние музыкальные дни в белгородской филармонии
Белгородская государственная филармония предлагает родителям и детям отправиться в мир русских сказок. Новогодний мюзикл «Варвара-краса — длинная коса» (0+) будет проходить в течение всех праздничных дней. Зрители смогут окунутся в подводное царство Кощея, познакомиться с царём Берендеем, Варварой-красой, с Маришкой и, конечно же, увидеть Дедушку Мороза!
Для взрослых слушателей — ценителей фортепиано и саксофона 3 января пройдёт концерт Royal Sax (6+). Для зрителей выступят Юлия Ильина (саксофон-альт) и Валентина Яблонская (фортепиано).
Симфония № 5 Бетховена в рок-обработке, музыка из к/ф «Список Шиндлера», «Крёстный отец», «Запах женщины», мюзикла «Кошки» ожидают белгородцев на концерте Alto& Violin (6+) 4 января. А на следующий день запланированы праздничная программа «Зима — волшебная пора» (6+) «Рождественский концерт» (6+).
Рождественский вечер в органном зале (6+) ожидает зрителей 8 января. В программе — классические новогодние и рождественские мелодии.
Какие театральные постановки представят зрителям?
Комедия «Трёхглазка» (16+) по мотивам пьесы Николая Коляды пройдёт 5 января. Белгородский театр «Две обезьяны» разыграет комичную, нелепую и в то же время жизненную историю экс-супругов Виктора и Тани.
Театр «Спичка» в тот же день представит моноспектакль «Франция» (16+) по пьесе Юлии Головановой. Он рассказывает о чувствах и трудных испытаниях женщины, которая столкнулась с неожиданной для неё влюблённостью.
А какие выставки будут открыты для любителей искусства?
На выставке «В царстве Нового года» (6+) в музее народной культуры белгородцы могут увидеть около 40 новогодних атрибутов времён СССР. Это карнавальные маски и костюмы, Дед Мороз со Снегурочкой, бумажные фонарики, хлопушки.
На выставке «Сделано в СССР» (6+) можно попасть в магазин вещей 50–90-х годов. Для посетителей представлено восемь отделов: «Музыка», «Книги, канцтовары», «Туризм, спорт», «Галантерея», «Одежда», «Игрушки», «Часы» и «Посуда».
Нежные чувства художника к городу можно увидеть на экспозиции «Белгород. О любви» (0+) в выставочном зале «Родина». В числе работ — полотна членов Союза художников России, чьи картины ранее были оставлены в дар выставочному залу.
Выставка «Реставрация: до и после» (6+) представляет зрителям мебель XIX — начала ХХ веков, раритетные предметы быта и аксессуары из дерева, металла, ткани и кожи. Оценить экспозицию можно в литературном музее.