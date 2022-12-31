Чем заняться на новогодних каникулах в Белгороде

Белгородцам представили афишу на новогодние праздники

Новый, 2023 год уже на пороге, а это значит, что скоро всех ожидают долгожданные праздничные выходные. Куда сходить с семьёй, друзьями и близкими? «Бел.Ру» представляет новогоднюю афишу мероприятий с 31 декабря по 8 января в Белгороде.