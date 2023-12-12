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Литературный музей

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Декабрь 2023
Нумера Вейнбаума и дом купца Селиванова: какие старые здания посмотреть в Белгороде?
12 декабря 2023, 03:49
Октябрь 2023
Куда сходить с ребёнком на осенних каникулах в Белгороде
До 5 ноября школьники областного центра отдыхают. Как развлечь детей в это время — в материале Бел.Ру.
31 октября 2023, 09:09
Как провести осенние каникулы в Белгороде
9 октября 2023, 07:10
Май 2023
«История и истории»: Белгород готовится к ежегодной акции «Ночь музеев»
19 мая 2023, 06:05
Декабрь 2022
Школьники Белгорода смогут бесплатно посещать музеи
26 декабря 2022, 13:30

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