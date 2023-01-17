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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

После каникул в Белгородской области увеличилось число заболевших ОРВИ

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Информацию озвучил в ходе брифинга глава регионального минздрава Андрей Иконников. По словам чиновника, в больницах на 10% выросло количество обращений к врачам.

По словам Андрея Иконникова, за первую рабочую неделю после новогодних праздников в регионе наблюдается рост числа заболевших ОРВИ. Также на 10% выросло количество обращений к врачам. Рост допустим, так как поликлиники не работали в полном объёме в праздники, подчёркивает глава областного минздрава.

Первая неделя после праздников не всегда показательна. В праздничные дни есть такое понятие — отложенная обращаемость за медпомощью. Будет ли значительный рост заболевших ОРВИ, покажет эта неделя.
Андрей Иконников

Напомним, что во время праздников от ОРВИ в регионе скончался ребёнок. Это произошло из-за отказа родителей своевременно обращаться к врачу. Также во время праздников в школьных чатах распространялась информация о трёх погибших детях от ОРВИ. Известно, что остальные дети скончались от других болезней. По этому делу будет проведено служебное расследование. Рассылка в школьных чатах — инициатива одного из сотрудников.

Рассылка в школьные чаты: Вячеслав Гладков проведёт служебное расследование
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Орви#Простуда#Пациенты
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