После каникул в Белгородской области увеличилось число заболевших ОРВИ

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По словам Андрея Иконникова, за первую рабочую неделю после новогодних праздников в регионе наблюдается рост числа заболевших ОРВИ. Также на 10% выросло количество обращений к врачам. Рост допустим, так как поликлиники не работали в полном объёме в праздники, подчёркивает глава областного минздрава.
Первая неделя после праздников не всегда показательна. В праздничные дни есть такое понятие — отложенная обращаемость за медпомощью. Будет ли значительный рост заболевших ОРВИ, покажет эта неделя.
Андрей Иконников
Напомним, что во время праздников от ОРВИ в регионе скончался ребёнок. Это произошло из-за отказа родителей своевременно обращаться к врачу. Также во время праздников в школьных чатах распространялась информация о трёх погибших детях от ОРВИ. Известно, что остальные дети скончались от других болезней. По этому делу будет проведено служебное расследование. Рассылка в школьных чатах — инициатива одного из сотрудников.