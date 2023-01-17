После каникул в Белгородской области увеличилось число заболевших ОРВИ

Напомним, что во время праздников от ОРВИ в регионе скончался ребёнок. Это произошло из-за отказа родителей своевременно обращаться к врачу. Также во время праздников в школьных чатах распространялась информация о трёх погибших детях от ОРВИ. Известно, что остальные дети скончались от других болезней. По этому делу будет проведено служебное расследование. Рассылка в школьных чатах — инициатива одного из сотрудников.