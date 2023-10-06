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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

График каникул Белгорода на учебный год 2023-2024 и дополнительные каникулы для 1 классов в Белгороде в 2024 году

График каникул Белгорода: как будут отдыхать и учиться школьники в 2023 и 2024 году?

6 октября 2023, 10:30
Фото: 1MI
График каникул Белгорода на учебный год 2023-2024 и дополнительные каникулы для 1 классов в Белгороде в 2024 году
Только начался новый учебный год, но уже всплыл вопрос о заслуженном отдыхе. Самая активно обсуждаемая тема среди школьников и их родителей: когда же наступят каникулы?
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Дети

Обычно Министерство образования сообщает о рекомендованных датах каникул, однако окончательное решение по этому вопросу принимает школьный совет, который может вносить изменения в расписание отдыха. Важно отметить, что конкретные даты могут отличаться для школ, работающих по четвертной и триместровой системам обучения. Общая продолжительность каникул должна быть не менее 30 дней. Каждый отдельный период каникул должен начинаться в понедельник и длиться как минимум одну неделю.

Учебный календарь на 2023-2024 год Министерства образованияУчебный календарь на 2023-2024 год Министерства образования
Учебный календарь на 2023-2024 год Министерства образования
Фото: Школа России обновленный ФГОС

В соответствии с утвержденными федеральными стандартами и на основании письма министерства образования Белгородской области образовательными учреждениями уже внесены корректировки в календарные учебные графики общеобразовательных организаций области на учебный год 2023-2024. Основное — официальная длительность учебного года в Белгородской области составит 34 недели, а в первом классе эта продолжительность меньше на одну неделю. Получается такой график каникулярного отдыха:

  • осенние каникулы для белгородских школьников могут начаться 28 октября 2023, а в стены школы придётся вернуться уже через девять дней — 5 ноября;
  • зимние каникулы: с 30 декабря 2023 до 08 января 2024 года, т. е. 10 дней;
  • дополнительные каникулы для первых классов: 17 февраля 2024 года — 25 февраля 2024 года;
  • дата начала весенних каникул для школьников белгородского региона — 23 марта 2024 года. Продлятся они, как и осенние, девять дней. Закончатся 31 марта 2024 года.

А вот с концом образовательного процесса история немного другая. Для большинства линейка в честь окончания учебного года и начала летних каникул пройдёт 24 мая 2024 года. Исключения — 9 и 11 классы. Начало же периода летнего отдыха определяется уже в соответствии с расписанием ГИА.

Также есть и выходные в честь государственных праздников. Министерство образования РФ привело и этот список:

  • 4 ноября — День народного единства
  • 23 февраля — День защитника Отечества
  • 8 марта — Международный женский день
  • с 28 апреля по 1 мая — выходные по случаю Праздника весны и труда
  • с 9 по 12 мая — выходные по случаю Дня Победы

В школах, где используется триместровая система обучения, окончательное решение о каникулах принимает совет школы. Для более точного понимания графика отдыха всех школ Белгородской области его необходимо уточнить в самой школе или на её сайте. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 1 августа 2023 года необходимо было разместить календарный учебный график на официальном сайте школы.

Ранее журналисты Бел.Ру писали о школах в областном центре, которые являются самыми лучшими образовательными учреждениями. В основе рейтинга — результаты выпускников школ по ЕГЭ, а также количество школьников, поступивших в ВУЗы. В мэрии Белгорода Бел.Ру рассказали, выпускники каких школ областного центра в текущем году получили наивысший балл ЕГЭ.

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