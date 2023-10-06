График каникул Белгорода: как будут отдыхать и учиться школьники в 2023 и 2024 году?

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
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Обычно Министерство образования сообщает о рекомендованных датах каникул, однако окончательное решение по этому вопросу принимает школьный совет, который может вносить изменения в расписание отдыха. Важно отметить, что конкретные даты могут отличаться для школ, работающих по четвертной и триместровой системам обучения. Общая продолжительность каникул должна быть не менее 30 дней. Каждый отдельный период каникул должен начинаться в понедельник и длиться как минимум одну неделю.
В соответствии с утвержденными федеральными стандартами и на основании письма министерства образования Белгородской области образовательными учреждениями уже внесены корректировки в календарные учебные графики общеобразовательных организаций области на учебный год 2023-2024. Основное — официальная длительность учебного года в Белгородской области составит 34 недели, а в первом классе эта продолжительность меньше на одну неделю. Получается такой график каникулярного отдыха:
А вот с концом образовательного процесса история немного другая. Для большинства линейка в честь окончания учебного года и начала летних каникул пройдёт 24 мая 2024 года. Исключения — 9 и 11 классы. Начало же периода летнего отдыха определяется уже в соответствии с расписанием ГИА.
Также есть и выходные в честь государственных праздников. Министерство образования РФ привело и этот список:
В школах, где используется триместровая система обучения, окончательное решение о каникулах принимает совет школы. Для более точного понимания графика отдыха всех школ Белгородской области его необходимо уточнить в самой школе или на её сайте. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 1 августа 2023 года необходимо было разместить календарный учебный график на официальном сайте школы.
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