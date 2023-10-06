График каникул Белгорода: как будут отдыхать и учиться школьники в 2023 и 2024 году?

Обычно Министерство образования сообщает о рекомендованных датах каникул, однако окончательное решение по этому вопросу принимает школьный совет, который может вносить изменения в расписание отдыха. Важно отметить, что конкретные даты могут отличаться для школ, работающих по четвертной и триместровой системам обучения. Общая продолжительность каникул должна быть не менее 30 дней. Каждый отдельный период каникул должен начинаться в понедельник и длиться как минимум одну неделю.