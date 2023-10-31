Куда сходить с ребёнком на осенних каникулах в Белгороде

В ТРЦ «МегаГринн» собраны разнообразие развлечения под одной крышей. Парк развлечений «Гриннландия» радует посетителей целой палитрой 14 аттракционов, которые подходят для самых маленьких гостей и для тех, кто уже давно вырос. К тому же, здесь можно попытать удачу, играя на игровых автоматах. Что касается дошкольников, то для них также есть свои развлечения. Если спуститься на этаж ниже, можно окунуться в атмосферу боулинга. А школьникам обязательно стоит обратить внимание на специальные акции. Но лучше забронировать дорожки заранее. Стоимость дорожки в будни — от 550 рублей, в выходные — от 700 рублей.