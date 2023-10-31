Куда сходить с ребёнком на осенних каникулах в Белгороде

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Во время каникул некоторые школьники предпочитают провести время с гаджетами, а другие заняться более активным досугом. В нашем материале можно найти советы по проведению осенних каникул в Белгороде. Мы подскажем, какие достопримечательности стоит посетить в столице области, а также предложим идеи, как разнообразить досуг детей.
Традиционно во время каникул школьники из Белгорода отправляются в зоопарк в Сосновке. Территория зоопарка стала домом для более чем 100 видов животных. Внутри зоопарка есть как открытые вольеры, так и крытые, пруд и «Экзотариум» с экзотическими обитателями. Ещё одной популярной точкой притяжения является контактный зоопарк.
Рядом с зоопарком находится динопарк с моделями динозавров в естественную величину. В диномузее можно увидеть копии самых интересных артефактов, найденных по всему миру, а 3D-кинотеатр предлагает посмотреть образовательные фильмы. В парке есть кафе, места для пикников и палеонтологическая детская площадка.
С 15 октября зоопарк и парк динозавров работают с 10:00 до 18:00. Купить билеты можно до 17:00.
Стоимость посещения зоопарка и динопарка:
Недавно открывшийся парк «Калейдоскоп» расположен на левом берегу центрального пляжа. Он предлагает посетителям четыре различные тематические зоны для отдыха, включая семейные, экстремальные и детские аттракционы. Кроме того, на территории парка есть кафе, пикник-зона и набережная. Вход — 300 рублей, которые можно потратить на оплату аттракционов. Цена за один аттракцион для детей стартует от 175 рублей.
Рядом находится пляж «Берега», где создана современная игровая площадка с разнообразными лазалками, батутами и качелями. Вход на пляж «Берега» бесплатный.
Для любителей провести время на свежем воздухе можно посетить парк Победы, в котором находится стандартная детская площадка с разнообразными горками. Кроме этого, вариантом для отдыха может стать «Пикник Парк» — это территория с разнообразными развлечениями и развитой инфраструктурой. В парке расположены такие объекты как соломенный лабиринт, верёвочный парк «Тысяча узлов», арбалетный тир и беседки для отдыха.
«Мастерславль» — место, которое пользуется огромной популярностью среди маленьких школьников. Здесь они не только проводят время с пользой, но и получают опыт в мире разнообразных профессий. Каждая тематическая зона в парке — это настоящая возможность для детей окунуться в интересные профессиональные сферы: от водителя и медика до спасателя и пограничника.
Город мастеров предлагает не только взглянуть на эти профессии со стороны — здесь дети имеют возможность попробовать свои силы в каждой из них. Более того, некоторые постоянные посетители могут стать полноправными гражданами города. Парк рекомендован к посещению детям в возрасте от 5 до 14 лет.
Стоимость одного часа посещения в будни для детей — 250 рублей. В выходные — 300 рублей. Безлимит — 750 и 900 рублей соответственно. Для взрослых стоимость часа посещения составляет 150 рублей, а безлимит — 250 рублей.
В ТРЦ «МегаГринн» собраны разнообразие развлечения под одной крышей. Парк развлечений «Гриннландия» радует посетителей целой палитрой 14 аттракционов, которые подходят для самых маленьких гостей и для тех, кто уже давно вырос. К тому же, здесь можно попытать удачу, играя на игровых автоматах. Что касается дошкольников, то для них также есть свои развлечения. Если спуститься на этаж ниже, можно окунуться в атмосферу боулинга. А школьникам обязательно стоит обратить внимание на специальные акции. Но лучше забронировать дорожки заранее. Стоимость дорожки в будни — от 550 рублей, в выходные — от 700 рублей.
Любознательные юные белгородцы имеют возможность посетить различные музеи, расширяя свой кругозор и погружаясь в увлекательные миры знаний. Например, литературный музей предлагает организацию литературных вечеров, интерактивных выставок и тематических занятий, чтобы вдохновить маленьких читателей. Стоимость посещения музея — от 75 рублей.
Также можно посетить краеведческий музей, где собраны археологические памятники скифской и салтово-маяцкой культур. Здесь также представлены материалы, касающиеся возникновения Белгорода и его значимой роли в истории страны. Единый входной билет — 175 рублей.
Белгородский художественный музей предлагает интерактивные игры-квесты, которые помогут детям освоить базовые понятия изобразительного искусства. Они также смогут посетить мастерскую художника и создать свои собственные творческие произведения.
Не стоит забывать и о музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление», который обязательно заинтересует школьников (входной билет на самостоятельный осмотр экспозиции — бесплатный), а также о контактном музее средневекового военного дела.
Для школьников открывают свои двери театры. Белгородский драматический театр имени Щепкина и Белгородская филармония также предлагают спектакли для детской аудитории. Подробные расписания можно найти на их официальных сайтах.
Если уже надоели все выше перечисленные варианты развлечений, можно отправиться с ребёнком в небольшой поход за город или просто прогуляться по осеннему лесу. Хорошим вариантом для времяпровождения дома может стать приготовление вкусной домашней еды или совместный просмотр образовательных фильмов. Также можно пойти в кино или провести время весело и увлекательно, играя в настольные игры.