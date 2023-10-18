Гладков: шесть тысяч детей смогут трудоустроиться на период осенних каникул

Всего с начала 2023 года через центры занятости временную подработку нашли 38 тысяч подростков: за летний период трудоустроились более 23 тысяч учеников. В этом году цифру планируется увеличить до 45 тысяч. На эти нужды из областного бюджета выделили 67,5 млн рублей.