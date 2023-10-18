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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Гладков: шесть тысяч детей смогут трудоустроиться на период осенних каникул

Гладков: шесть тысяч детей смогут трудоустроиться на период осенних каникул

18 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI
Для этого для юных белгородцев открыли порядка шести тысяч вакансий. Работу детям предоставили 300 работодателей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В белгородском правительстве приняли решение дать подросткам возможность заработать деньги в период осенних каникул. Для этого в регионе сформировали банк из шести тысяч вакансий. Работу для детей предоставили порядка 300 работодателей.

Трудоустроить юных белгородцев можно, обратившись в Центр занятости по месту жительства.

Обращайтесь и постараемся помочь вашим детям или вам, дорогие ребята, трудоустроиться, получить, может быть, первые шаги к будущей профессии, познакомиться с теми людьми, которые создают продукты питания, производят те изделия, которыми вы пользуетесь ежедневно. Или в сфере услуг, также очень много вакансий в сфере благоустройства, бюджетных учреждений, приходите — будет интересно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

C начала учебного года на работу уже устроились 272 подростка. В муниципалитетах при школах также организованы трудовые отряды: в их число входят 832 школьника.

Всего с начала 2023 года через центры занятости временную подработку нашли 38 тысяч подростков: за летний период трудоустроились более 23 тысяч учеников. В этом году цифру планируется увеличить до 45 тысяч. На эти нужды из областного бюджета выделили 67,5 млн рублей.

В Белгородской области 45 тысяч подростков трудоустроят на лето
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