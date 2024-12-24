В Белгородской области подорожают услуги ЖКХ, зато о регионе снимут фильм

Фильм основан на повести Аркадия Гайдара и рассказывает о семнадцатилетней школьнице Жене, которая приезжает из Санкт-Петербурга в приграничье Белгородской области, чтобы встретиться с братом, отправившемся на СВО добровольцем. Она знакомится с командой подростков-волонтёров под руководством парня с прозвищем «Тимур». Те помогают ей увидеть брата, но одновременно с этим участвуют в ликвидации украинских диверсионных групп.