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Posted 24 декабря, 15:30

Published 24 декабря, 15:30

Modified 24 декабря, 15:30

Updated 24 декабря, 15:30

В Белгородской области подорожают услуги ЖКХ, зато о регионе снимут фильм

В Белгородской области подорожают услуги ЖКХ, зато о регионе снимут фильм

24 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Сегодня, 24 декабря, белгородцы обсуждали грядущее повышение цен на коммунальные услуги, анонс фильма о Белгородской области после начала СВО, а также мнение эксперта о новом участке фронта, отсутствии шума от вылетов и информации о действиях ВС РФ на Харьковском направлении.

С нового года подорожает ЖКУ

Белгородцев предупредили о грядущей индексации коммунальных услуг. Однако увеличение произойдёт не раньше 1 июля 2025 года. Средний индекс составит 11,6%, допустимое отклонение — 4,8%.

Рост тарифов ожидается следующий:

  • холодная вода — 116,7%;
  • водоотведение — 114,5%;
  • горячая вода — 113,7%;
  • теплоснабжение — 112,1%;
  • газ — 110,38%;
  • электричество — 112,6%;
  • вывоз мусора — 102,9%.

Ранее отмечалось, что новая индексация произойдёт из-за возросших эксплуатационных затрат поставщиков, которые невозможно компенсировать.

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Почему в Белгороде не слышны вылеты?

Военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что недавно на севере Харькова возник новый участок фронта, откуда противник периодически наносил ракетные удары по Белгороду. В то же время огневая мощь российской армии значительно возросла.

Несмотря на это, местные жители перестали слышать вылеты. Полковник объяснил это тем, что артиллерию и РСЗО переместили ближе к границе: шум от вылетов стал меньше, а ствольная артиллерия теперь может достигать целей в Харькове.

Он также отметил, что наступление на Харьковское направление продолжается с высокой интенсивностью. В настоящее время российская армия перебрасывает силы на несколько муниципалитетов, включая новые участки фронта. После этого тактического хода ВС РФ могут попробовать нанести удары по ВСУ, считает Алёхин.

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Фильм про Белгород во время СВО?

Съёмочная группа фильма «Тимур и его команда» представила первый трейлер фильма о Белгородской области после начала специальной военной операции. Картина выйдет в прокат уже в марте 2025 года.

Фильм основан на повести Аркадия Гайдара и рассказывает о семнадцатилетней школьнице Жене, которая приезжает из Санкт-Петербурга в приграничье Белгородской области, чтобы встретиться с братом, отправившемся на СВО добровольцем. Она знакомится с командой подростков-волонтёров под руководством парня с прозвищем «Тимур». Те помогают ей увидеть брата, но одновременно с этим участвуют в ликвидации украинских диверсионных групп.

Продюсируют фильм Андрей Семёнов и Сергей Крайнев, а режиссёром стал Иван Мережко. В главной роли снялся Никита Кологривый.

При этом съёмки фильма проходили не в Белгородской области, а в Рязанской.

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