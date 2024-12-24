В Белгородской области подорожают услуги ЖКХ, зато о регионе снимут фильм

Posted 24 декабря, 15:30
Published 24 декабря, 15:30
Modified 24 декабря, 15:30
Updated 24 декабря, 15:30
Белгородцев предупредили о грядущей индексации коммунальных услуг. Однако увеличение произойдёт не раньше 1 июля 2025 года. Средний индекс составит 11,6%, допустимое отклонение — 4,8%.
Рост тарифов ожидается следующий:
Ранее отмечалось, что новая индексация произойдёт из-за возросших эксплуатационных затрат поставщиков, которые невозможно компенсировать.
Военный эксперт Геннадий Алёхин сообщил, что недавно на севере Харькова возник новый участок фронта, откуда противник периодически наносил ракетные удары по Белгороду. В то же время огневая мощь российской армии значительно возросла.
Несмотря на это, местные жители перестали слышать вылеты. Полковник объяснил это тем, что артиллерию и РСЗО переместили ближе к границе: шум от вылетов стал меньше, а ствольная артиллерия теперь может достигать целей в Харькове.
Он также отметил, что наступление на Харьковское направление продолжается с высокой интенсивностью. В настоящее время российская армия перебрасывает силы на несколько муниципалитетов, включая новые участки фронта. После этого тактического хода ВС РФ могут попробовать нанести удары по ВСУ, считает Алёхин.
Съёмочная группа фильма «Тимур и его команда» представила первый трейлер фильма о Белгородской области после начала специальной военной операции. Картина выйдет в прокат уже в марте 2025 года.
Фильм основан на повести Аркадия Гайдара и рассказывает о семнадцатилетней школьнице Жене, которая приезжает из Санкт-Петербурга в приграничье Белгородской области, чтобы встретиться с братом, отправившемся на СВО добровольцем. Она знакомится с командой подростков-волонтёров под руководством парня с прозвищем «Тимур». Те помогают ей увидеть брата, но одновременно с этим участвуют в ликвидации украинских диверсионных групп.
Продюсируют фильм Андрей Семёнов и Сергей Крайнев, а режиссёром стал Иван Мережко. В главной роли снялся Никита Кологривый.
При этом съёмки фильма проходили не в Белгородской области, а в Рязанской.