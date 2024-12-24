В 2025 году белгородцы будут платить больше за коммунальные услуги

Posted 24 декабря, 08:44
Published 24 декабря, 08:44
Modified 24 декабря, 08:46
Updated 24 декабря, 08:46
По словам Натальи Косиловой, на 20 декабря уже утверждены основные тарифы за ЖКУ на 2025 год. Согласно распоряжению правительства РФ, показатель среднего индекса на второе полугодие 2025 года составит 11,6%, а допустимое отклонение — 4,8%. Таким образом, предельный индекс, разрешённый к применению правительством РФ, составит 16,4%.
Косилова отметила, что указанный индекс и предельное допустимое отклонение сформированы исходя из прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учётом необходимости повышения заработной платы персонала коммунальных предприятий, роста цен на расходные материалы и большого объёма восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов ВСУ.
В итоге с 1 июля 2025 года в рамках среднего индекса 11,6% произойдёт рост тарифов:
Напомним, причиной новых индексаций стали возросшие эксплуатационные затраты поставщиков, которые невозможно компенсировать.