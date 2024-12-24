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Posted 24 декабря, 08:44

Published 24 декабря, 08:44

Modified 24 декабря, 08:46

Updated 24 декабря, 08:46

Белгородцам придётся потратить больше на услуги ЖКХ

В 2025 году белгородцы будут платить больше за коммунальные услуги

24 декабря 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцам придётся потратить больше на услуги ЖКХ
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ЖКХ
Об индексации сообщила начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Наталья Косилова. Она также рассказала, насколько подорожает каждая из услуг.

По словам Натальи Косиловой, на 20 декабря уже утверждены основные тарифы за ЖКУ на 2025 год. Согласно распоряжению правительства РФ, показатель среднего индекса на второе полугодие 2025 года составит 11,6%, а допустимое отклонение — 4,8%. Таким образом, предельный индекс, разрешённый к применению правительством РФ, составит 16,4%.

Косилова отметила, что указанный индекс и предельное допустимое отклонение сформированы исходя из прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учётом необходимости повышения заработной платы персонала коммунальных предприятий, роста цен на расходные материалы и большого объёма восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов ВСУ.

В итоге с 1 июля 2025 года в рамках среднего индекса 11,6% произойдёт рост тарифов:

  • холодная вода — 116,7%;
  • водоотведение — 114,5%;
  • горячая вода — 113,7%;
  • теплоснабжение — 112,1%;
  • газ — 110,38%;
  • электричество — 112,6%;
  • вывоз мусора — 102,9%.

Напомним, причиной новых индексаций стали возросшие эксплуатационные затраты поставщиков, которые невозможно компенсировать.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Тарифы#Коммунальные услуги#Подорожание#Рост цен#Белгород#Наталья Косилова
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