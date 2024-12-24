В 2025 году белгородцы будут платить больше за коммунальные услуги

Косилова отметила, что указанный индекс и предельное допустимое отклонение сформированы исходя из прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учётом необходимости повышения заработной платы персонала коммунальных предприятий, роста цен на расходные материалы и большого объёма восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов ВСУ.