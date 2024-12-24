Почему в Белгороде стало непривычно тихо? Ответил военный эксперт

Posted 24 декабря, 08:17
Published 24 декабря, 08:17
Modified 24 декабря, 08:17
Updated 24 декабря, 08:17
По словам эксперта, около недели назад севернее Харькова образовался новый участок фронта: в Дергачёвском и Золочёвском районах, которые вплотную прилегают к Белгородской области. Именно оттуда противник периодически наносил ракетные удары в сторону Белгорода из различных ракетных систем.
Но на сегодняшний день огневой напор ВС РФ значительно увеличился и продолжает расти дальше. В то же время жители региона почему-то перестали слышать вылеты. Оказалось, что этому есть объяснение.
«Открою маленький секрет, почему в Белгороде не слышны вылеты. Потому что наши артиллерию и РСЗО мы подтянули ближе к границе. И это позволяет нам с помощью ствольной артиллерии доставать не только Волчанск и Липцы, но и окрестности Харькова, где у них две своеобразные тыловые базы», — объяснил полковник Геннадий Алёхин.
Кроме этого, эксперт отметил, что наступление ВС РФ на Харьковское направление не стало менее интенсивно. По его словам, в настоящее время российская армия выполняет тактический ход, в рамках которого перебрасывает силы сразу на несколько харьковских муниципалитетов, включая те, где образовался новый участок фронта.
«Охват и захват этих трёх плацдармов связан с Харьковом — полумиллионным городом. Это огромнейший город. Так или иначе, наши действия связаны с Харьковом. Как они будут развиваться, — это уже прерогатива генерального штаба. Мы можем только судить. Видимо, сейчас идёт такой тактический ход: уплотнение плацдармов, наращивание сил и средств, а потом будут нанесения ударов», — рассказал о ситуации военный эксперт.