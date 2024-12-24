Почему в Белгороде стало непривычно тихо? Ответил военный эксперт

Кроме этого, эксперт отметил, что наступление ВС РФ на Харьковское направление не стало менее интенсивно. По его словам, в настоящее время российская армия выполняет тактический ход, в рамках которого перебрасывает силы сразу на несколько харьковских муниципалитетов, включая те, где образовался новый участок фронта.