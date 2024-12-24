Фильм про Белгородскую область сняли в Рязанской и с Кологривым в главной роли

Posted 24 декабря, 09:43
Published 24 декабря, 09:43
Modified 24 декабря, 09:45
Updated 24 декабря, 09:45
Сюжет фильма отсылает к одноимённой повести Аркадия Гайдара и рассказывает историю семнадцатилетней школьницы Жени, которая приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы успеть увидеть брата, который отправился добровольцем на СВО.
Здесь она знакомится с командой подростков-волонтёров, лидером которой является парень с прозвищем «Тимур». Они помогают Жене встретиться с близким, параллельно участвуя в ликвидации украинской ДРГ.
Приключенческий фильм в жанре вестерн снят по сценарию Андрея Семёнова и Сергея Крайнева. Режиссёром выступил Иван Мережко.
Среди актёров: Никита Кологривый, Елена Цыплакова, Денис Майданов, Александр Дьяченко и другие.
Снимали работу не в Белгородской области, а в одном из сёл Касимовского района Рязанской области. Возрастное ограничение киноленты пока не известно.
Посмотреть трейлер можно по ссылке.