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Posted 24 декабря, 09:43

Published 24 декабря, 09:43

Modified 24 декабря, 09:45

Updated 24 декабря, 09:45

В фильме про Белгородскую область «Тимур и его команда» снялся актёр Никита Кологривый

Фильм про Белгородскую область сняли в Рязанской и с Кологривым в главной роли

24 декабря 2024, 09:43
Фото: страница Андрея Семенова в ВК. В фильме про Белгородскую область «Тимур и его команда» снялся актёр Никита Кологривый

В Сети появился трейлер фильма «Тимур и его команда» про Белгородскую область

Сюжет
Новости Белгорода
Съёмочная группа фильма «Тимур и его команда» опубликовала первый трейлер картины, которая должна выйти в прокат в марте 2025 года. Фильм погружает зрителя в жизнь приграничья после начала спецоперации.

Сюжет фильма отсылает к одноимённой повести Аркадия Гайдара и рассказывает историю семнадцатилетней школьницы Жени, которая приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы успеть увидеть брата, который отправился добровольцем на СВО.

Здесь она знакомится с командой подростков-волонтёров, лидером которой является парень с прозвищем «Тимур». Они помогают Жене встретиться с близким, параллельно участвуя в ликвидации украинской ДРГ.

Приключенческий фильм в жанре вестерн снят по сценарию Андрея Семёнова и Сергея Крайнева. Режиссёром выступил Иван Мережко.

Среди актёров: Никита Кологривый, Елена Цыплакова, Денис Майданов, Александр Дьяченко и другие.

Снимали работу не в Белгородской области, а в одном из сёл Касимовского района Рязанской области. Возрастное ограничение киноленты пока не известно.

Посмотреть трейлер можно по ссылке.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Культура#Фильм#Донбасс#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Тимур и его команда
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