Фильм про Белгородскую область сняли в Рязанской и с Кологривым в главной роли

В Сети появился трейлер фильма «Тимур и его команда» про Белгородскую область

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Съёмочная группа фильма «Тимур и его команда» опубликовала первый трейлер картины, которая должна выйти в прокат в марте 2025 года. Фильм погружает зрителя в жизнь приграничья после начала спецоперации.