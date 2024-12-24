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Posted 24 декабря, 08:02

Published 24 декабря, 08:02

Modified 24 декабря, 08:02

Updated 24 декабря, 08:02

Недострой на Левобережье в Белгороде

Дело сдвинулось с мёртвой точки? Что с недостроем для чиновников на Левобережье

24 декабря 2024, 08:02
Фото: bel.ru. Недострой на Левобережье в Белгороде

Проект ремонта недостроя на Левобережье в Белгороде сдвинулся с места

Сюжет
Строительство
Общество с ограниченной ответственностью «Белгородоблпроект» опубликовало на сайте госзакупок два контракта. Оба — на проведение ремонтных и консультационных работ по зданию на улице Чапаева, 21.

Подрядчик за 161 978 рублей должен будет пробурить здесь три скважины и подготовить отчёт об уровне коэффициента фильтрации и заключения по реконструкции будущего административного здания.

За ещё 261 119 рублей исполнителю будет необходимо выполнить прогноз изменения гидрогеологических условий территории. Сделать это можно будет с помощью метода математического моделирования.

Напомним, что в выкупленный несколько лет назад недострой планируют въехать 23 министерства и ведомства. Проектные работы по его будущей реконструкции затянулись, завершатся только в 2025 году.

Их выполнит предприниматель из Ижевска. Сумма госконтракта — 7,9 млн рублей.

Когда чиновники смогут переехать в недострой на Левобережье в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Город#Строительство#Реконструкция#Новости Белгорода#Белгород#Административное здание
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