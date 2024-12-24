Дело сдвинулось с мёртвой точки? Что с недостроем для чиновников на Левобережье

Posted 24 декабря, 08:02
Published 24 декабря, 08:02
Modified 24 декабря, 08:02
Updated 24 декабря, 08:02
Подрядчик за 161 978 рублей должен будет пробурить здесь три скважины и подготовить отчёт об уровне коэффициента фильтрации и заключения по реконструкции будущего административного здания.
За ещё 261 119 рублей исполнителю будет необходимо выполнить прогноз изменения гидрогеологических условий территории. Сделать это можно будет с помощью метода математического моделирования.
Напомним, что в выкупленный несколько лет назад недострой планируют въехать 23 министерства и ведомства. Проектные работы по его будущей реконструкции затянулись, завершатся только в 2025 году.
Их выполнит предприниматель из Ижевска. Сумма госконтракта — 7,9 млн рублей.