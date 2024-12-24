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Posted 24 декабря, 10:19

Published 24 декабря, 10:19

Modified 24 декабря, 10:19

Updated 24 декабря, 10:19

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

«Значит, хорошо молились»: Иоанн — о том, почему в Белгороде не взорвались бомбы

24 декабря 2024, 10:19
Фото: 1MI. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Иоанн заявил, что из-за молитв белгородцев удалось избежать взрыва бомб

Речь идёт о нештатном сходе боеприпаса, случившемся в апреле 2023 года. Тогда рядом с МКД образовалась 20-метровая воронка. Вчера, 23 декабря, митрополит помолился за Белгородскую и другие области, чтобы подобное не повторялось.

Во время богослужения к 270-летию кончины святого в Спасо-Преображенском храме Белгорода митрополит Иоанн вспомнил, как молитвы белгородцев помогли избежать сильных разрушений в день падения на город трёх бомб.

«Я вспоминаю случай, когда три бомбы были обронены над самым густонаселённым районом Харьковской горы: одна взорвалась, а две не сдетонировали. Белгородцы сказали, что всё это пришлось на Светлую седмицу — значит, хорошо молились и святитель Иоасаф защитил. А если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, я не представляю, каким был бы урон», — вспомнил Иоанн.

Также митрополит отметил, что помолился за Белгородскую и соседние к ней области.

«Сегодня я прочитал молитву, которая читается во время испытаний, чтобы он избавил наши близкие области от бед, чтобы у нас прекратились все напасти, не гибли люди и не взрывались дома», — добавил во время богослужения митрополит.

Отметим, что речь идёт о нештатном сходе авиационного боеприпаса, который произошёл 20 апреля 2023 года. Тогда пострадали два человека, МКД и авто, а на месте падения одного снаряда произошёл взрыв и образовалась 20-метровая воронка. Случилось это в районе перекрёстка Губкина — Ватутина.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Митрополит#Бомбы#Белгород
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