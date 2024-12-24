«Значит, хорошо молились»: Иоанн — о том, почему в Белгороде не взорвались бомбы

Иоанн заявил, что из-за молитв белгородцев удалось избежать взрыва бомб

Речь идёт о нештатном сходе боеприпаса, случившемся в апреле 2023 года. Тогда рядом с МКД образовалась 20-метровая воронка. Вчера, 23 декабря, митрополит помолился за Белгородскую и другие области, чтобы подобное не повторялось.