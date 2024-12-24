«Значит, хорошо молились»: Иоанн — о том, почему в Белгороде не взорвались бомбы

Posted 24 декабря, 10:19
Published 24 декабря, 10:19
Modified 24 декабря, 10:19
Updated 24 декабря, 10:19
Во время богослужения к 270-летию кончины святого в Спасо-Преображенском храме Белгорода митрополит Иоанн вспомнил, как молитвы белгородцев помогли избежать сильных разрушений в день падения на город трёх бомб.
«Я вспоминаю случай, когда три бомбы были обронены над самым густонаселённым районом Харьковской горы: одна взорвалась, а две не сдетонировали. Белгородцы сказали, что всё это пришлось на Светлую седмицу — значит, хорошо молились и святитель Иоасаф защитил. А если бы эти полторы тонны взрывчатки грохнулись на спящий город, я не представляю, каким был бы урон», — вспомнил Иоанн.
Также митрополит отметил, что помолился за Белгородскую и соседние к ней области.
«Сегодня я прочитал молитву, которая читается во время испытаний, чтобы он избавил наши близкие области от бед, чтобы у нас прекратились все напасти, не гибли люди и не взрывались дома», — добавил во время богослужения митрополит.
Отметим, что речь идёт о нештатном сходе авиационного боеприпаса, который произошёл 20 апреля 2023 года. Тогда пострадали два человека, МКД и авто, а на месте падения одного снаряда произошёл взрыв и образовалась 20-метровая воронка. Случилось это в районе перекрёстка Губкина — Ватутина.